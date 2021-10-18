İZMİT KÖRFEZİ'NDE BİNLERCE ÖLÜ DENİZANASI KIYIYA VURDU - Haberler
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İZMİT KÖRFEZİ'NDE BİNLERCE ÖLÜ DENİZANASI KIYIYA VURDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, sahil şeridinin belirli bölümlerinde ölü denizanaları kıyıya vurdu.

BAŞİSKELE, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, sahil şeridinin belirli bölümlerinde ölü denizanaları kıyıya vurdu.

İzmit Körfezi'nin Başiskele ilçesi sahil şeridinde binlerce ölü denizanası kıyıya vurdu. Sahil şeridinde yürüyen ve bisikletleriyle gezen vatandaşlar, kıyıya vuran denizanalarına baktı. Yaklaşık bir haftadır ölü deniz analarının yavaş yavaş kıyıya vurduğunu söyleyen Yalçın Şen, "Sabah erken saatlerde bisiklet sürmek için sahil şeridinden gitmeye başladık. Sahilde ölü denizanaları dikkatimizi çekti. Geçen seneye nazaran müsilaj olayından sonra biraz daha fazlalaştı. Diğer sahillerde de denizanaları gördük. Fakat son bir haftadan itibaren yavaş yavaş ölü denizanaları kıyıya vurmaya başladı. Bu sabah bu kadar ölü denizanası yoğunluğu ile ilk kez karşılaştık. Ölüp kıyıya vurması bizi endişelendiriyor." dedi.

İZMİT KÖRFEZİ'NDE BİNLERCE ÖLÜ DENİZANASI KIYIYA VURDU

İZMİT KÖRFEZİ'NDE BİNLERCE ÖLÜ DENİZANASI KIYIYA VURDU

İZMİT KÖRFEZİ'NDE BİNLERCE ÖLÜ DENİZANASI KIYIYA VURDU

İZMİT KÖRFEZİ'NDE BİNLERCE ÖLÜ DENİZANASI KIYIYA VURDU
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
İzmit Körfezi'nde binlerce ölü denizanası kıyıya vurdu! Vatandaşlar endişeli, nedeni ise bilinmiyor

İzmit Körfezi'nde binlerce ölü denizanası kıyıya vurdu! Vatandaşlar endişeli, nedeni ise bilinmiyor
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