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İzmit Köprübaşı Caddesi yenileniyor

Bültenler - Haberler | Güncel
İzmit Köprübaşı Caddesi yenileniyor

İzmit İlçesi Sanayi Mahallesi Köprübaşı Caddesinde üstyapı yenileme çalışmalarına başlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, caddede baskı beton kaldırım ve asfaltlama çalışmaları yapıyor.

KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Sanayi Mahallesi Köprübaşı Caddesinin üstyapısı yenileniyor

KALDIRIM YAPIMI VE ASFALTLAMA

500 metre uzunluktaki Sanayi Mahallesi Köprübaşı Caddesinin 300 metrelik kısmında, asfalt serimi ve baskı beton kaldırım imalatları yapan Büyükşehir Belediyesi caddeyi yeniliyor. Daha önce parke olan cadde asfaltlanarak ve kaldırımları yenilenerek hizmete sunulacak.

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