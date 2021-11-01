İzmit Köprübaşı Caddesi yenileniyor
İzmit İlçesi Sanayi Mahallesi Köprübaşı Caddesinde üstyapı yenileme çalışmalarına başlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, caddede baskı beton kaldırım ve asfaltlama çalışmaları yapıyor.
KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Sanayi Mahallesi Köprübaşı Caddesinin üstyapısı yenileniyor
KALDIRIM YAPIMI VE ASFALTLAMA
500 metre uzunluktaki Sanayi Mahallesi Köprübaşı Caddesinin 300 metrelik kısmında, asfalt serimi ve baskı beton kaldırım imalatları yapan Büyükşehir Belediyesi caddeyi yeniliyor. Daha önce parke olan cadde asfaltlanarak ve kaldırımları yenilenerek hizmete sunulacak.
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