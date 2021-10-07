İzmit Hayrettin Uzun Caddesi'nde kavşak yapılarak yol genişletilecek

KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Sanayi Mahallesi Hayrettin Uzun Caddesi kavşak ve yol üst yapısı yenilenmesi çalışmalarına başlandı. Bölgede bulunan AVM'ye ve İl Ambulans Servisi Başhekimliğine ulaşımın da sağlandığı yolda trafik, yapılacak genişletme çalışması, kavşak yapımı ve üstyapı yenilemesi ile rahatlayacak.

ŞERİT SAYISI ARTACAK

Terasman kazı çalışmasına başlanan İzmit Sanayi Mahallesi Hayrettin Uzun Caddesi kavşak ve yol üstyapısı yenilenmesi çalışmaları kapsamında, yağmursuyu alt yapısı, kaldırımlar ve yol üstyapısı yenilenecek. Genişletilerek şerit sayısı arttırılacak caddede özellikle hafta sonları trafik yoğunluğunun oluşturduğu sıkışıklık giderilecek. Trimer kazısı sonrası yağmursuyu hattı yenilenecek yapılacak kavşak ve asfalt serimi ile caddede yol konforu ve güvenliği sağlanmış olacak.

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