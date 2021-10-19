İzmit Demokrasi Bulvarında baskı beton kaldırımları yapıldı

KOCAELİ (Bültenler) - Yahya Kaptan Mahallesi'nden Kandıra Sapağına ulaşımın sağlandığı, 600 metre uzunluktaki Demokrasi Bulvarında kaldırım imalatları yapıldı.

2.500 METREKARE BASKI BETON YAPILDI

İzmit Demokrasi Bulvarında yolun sağlı sollu iki tarafında da 2 bin 500 metrekare baskı beton ve bordür imalatı yapan Büyükşehir Belediyesi, bulvarın kaldırımlarını yeniledi.

KAVŞAK GEOMETRİSİ İYİLEŞTİRİLDİ

Büyükşehir Belediyesi İzmit trafiğinin en önemli ve yoğun noktalarından Kandıra Sapağında yaptığı düzenleme ile trafik akışının daha akıcı ve düzenli olmasını sağladı. Kavşağın Demokrasi Caddesi bağlantısında da önemli değişikler yapıldı. Bölgedeki pasif yeşil alanlar da kullanılarak kavşak geometrisi iyileştirildi ve trafik kapasitesi arttırıldı. D-100'den gelen araçlar Demokrasi Caddesine iki şeritle bağlanabiliyor. Bu güzergâhtan kavşağa gelen araçlar ise trafik ışıklarında artık dört sıra halinde bekleyebiliyor, Demokrasi Bulvarında şerit sayısı da artırıldı.

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