İZMİRLİLER 29 EKİM COŞKUSUNA ORTAK OLDU

İZMİR (DHA) - İZMİR'de cumhuriyetin ilanının 98'inci yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen resmi törene üzerlerinde kırmızı kıyafetleri ve ellerinde Türk bayraklarıyla katılan İzmirliler, coşkuya ortak oldu.

Cumhuriyetin ilanının 98'nci yıl dönümü nedeniyle İzmir'de resmi tören düzenlendi. Kutlamalar, tebrikat töreni ile başladı. Valilik makamında kabul edilen bayram tebriklerinin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda resmi tören başladı. Covid-19 tedbirlerinin alındığı törene İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yanı sıra devlet erkanı, sivil toplum kuruluşları, dernekler ve çok sayıda vatandaş, üzerlerinde kırmızı kıyafetleri ve ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı. Törende Bayraklı Halk Eğitim Merkezi Egem Derneği'nin Kafkas dans gösterisi sunuldu. Kortej yürüyüşü dolayısıyla bölgede geniş güvenlik önlemi alındı.

Öte yandan kentin dört bir yanı bayraklarla süslendi. Vatandaşlar evlerinin balkon ve pencerelerini bayraklarla donattı. Marşlar eşliğinde yürüyen binlerce İzmirliye çevredeki vatandaşlar da alkışlarıyla destek verdi.

'YÜKSEK FEDAKARLIK SONUCU İSTİKLAL SAVAŞI KAZANILDI'

Törende konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Cumhuriyetimizin ilanının 98'inci yıl dönümünü büyük bir coşku içinde andığımız bu anlamlı günde İzmirli hemşehrilerimiz başta olmak üzere tüm halkımızın bayramını kutluyorum. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, onun silah arkadaşları, aziz şehitlerimiz ve gazilerimizi bir kez daha sonsuz minnet, şükran ve merhametle anıyorum. Devlet büyüklerimizi ve ülkemizin güzide insanlarını da saygıyla, sevgiyle yad ediyorum. Türk milleti kendisine dayatılan esareti yenerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yüksek fedakarlık sonucunda İstiklal Savaşı'nı kazanmış, yeni kurulan devleti Cumhuriyet ile taçlandırmıştır. Çağdaş, laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti idealinin temel dayanağı Cumhuriyet olmuştur. Şeyh Edebali'nin 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' nasihatında belirttiği gibi insanı merkeze alan yönetim anlayışı Cumhuriyettir" dedi.

'İZMİR'İMİZ BÜYÜK GELİŞME VE İLERLEME KAYDETTİ'

Cumhuriyetin beraberinde getirdiği yeniliklerden söz eden Vali Köşger, "Cumhuriyetin ilanı ile yapılan inkılaplarla eğitimden sağlığa, sanayiden siyasete ve ekonomiye kadar her alanda gelişme kaydedilmiştir. Türkiye'nin büyük ve güçlü bir devlet olması bu sayede mümkün olmuştur. Geçen zaman zarfında askeri, siyasi, sosyal alanda gerçekleştirilen değişimlerle ülkemiz küresel güç haline gelmiştir. Cumhuriyetin yalnız kurum ve kurallarla yaşatılamayacağı, yönetenlerin ve yönetilenlerin sorumlu bireyler olarak görev ve yükümlülüklerinin yerine getirmeleri ile tam manasıyla mümkün olacağını hepimiz biliyoruz. İzmir'imizin de büyük gelişme ve ilerleme kaydettiğini büyük memnuniyetle ifade ediyorum. Son yıllarda gerçekleştirilen büyük yatırım ve hizmetlerle birlikte yapılan iyileştirmeler ve sağlanan kolaylıklarla İzmir'in ülkemizdeki payını her geçen gün arttırdığını görüyoruz. Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, iş adamları yani ilin tüm dinamikleri ile İzmir'in yaşam kalitesini yükseltmeye gayret ediyoruz. 98 yıllık zaman diliminde gerek turizm gerekse her alanda gösterilen gelişmelerle gurur duyulacak seviyeye ulaştık" ifadelerini kullandı.

'BU YIL DOYA DOYA KUTLUYORUZ'

Cumhuriyet coşkusuna ortak olan vatandaşlardan Suzan Sezgin, "Çok mutluyuz ve çok sevinçliyiz. Büyük önderimiz Atatürk'e sonsuz teşekkürler. Geçen yıl pandemi nedeniyle kutlamalar sınırlıydı ancak bu yıl doya doya coşkuyla bayramımızı kutluyoruz" dedi.

Vatandaşlardan Remziye Aydın da "Çok mutluyuz. Bugün gururu yaşadığımız bir gün. Bugün torunlarımı aldık ve ailecek meydanda buluştuk" diye konuştu.

KENT GENELİNDE PEK ÇOK ETKİNLİK DÜZENLENECEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için iki günlük program hazırlandı. Program kapsamında bugün Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na yapılacak fener alayı yürüyüşünün ardından konserler verilecek. Fener alayına canlı heykeller, karnaval grubu ve Kadın Ritim Topluluğu eşlik ederken, yürüyüş sonunda Türk bayrağını zeybekler karşılayacak. Resmi törenlerin yanı sıra kent genelinde konserler, dans gösterileri, söyleşiler ve sergiler gibi bir dizi etkinlik düzenlenecek.