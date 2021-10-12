İzmirli otelciler 'Kişisel verileri korunması kanunu' hakkında bilgilendirildi - Haberler
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İzmirli otelciler "Kişisel verileri korunması kanunu" hakkında bilgilendirildi

AA / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel
İzmirli otelciler

İzmir Otel, Pansiyon ve İşçileri Odası tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi.

İZMİR (AA) - İzmir Otel, Pansiyon ve İşçileri Odası tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Oda başkanı Mehmet Gönen, odada gerçekleştirilen toplantıda, son dönemde teknolojinin hızlı gelişimine bağlı kişisel verilerin korunmasının ön plana çıktığını belirtti.

Kişisel verilerin sadece resmi kurumlarla değil bir çok alanda kullanıldığını vurgulayan Gönen, "Bunun sonucunda da kişisel verilerin işlenmesi hususunun yasal olarak düzenlenmesi gerekliliği doğmuş, resmi kuruluşlara kişisel verilere kayıt ve uyum yükümlülüğü getirilmiştir." diye konuştu.

Kişisel verinin, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade ettiğini aktaran Gönen, "Örneğin, konaklama hizmeti alan müşterilerin otele verdiği isim, soy isim, telefon numarası, e-posta, adres gibi bilgilerin tamamı kanun kapsamında kişisel veri olarak değerlendirilmekte ve korunmaktadır. Buna ek olarak müşterilerin yemek seçimleri, otelin sunduğu havuz gibi hizmetlerden yararlanabilmek için kaydedilen sağlık bilgileri de kişisel veri kapsamındadır." ifadelerini kullandı.

Daha sonra avukat Ali Onar da Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında detaylı bilgi verdi, katılımcıların sorularını cevaplandırdı.

AA / Mustafa Güngör - Son Dakika Haberleri
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