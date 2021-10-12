Ödemişli kahvehaneci iş yerinde 17'nci kan bağışı kampanyasını düzenledi - Haberler
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Ödemişli kahvehaneci iş yerinde 17'nci kan bağışı kampanyasını düzenledi

AA / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kahvehane işleten Mehmet Çetin, Türk Kızılayın kan stokunu desteklemek için iş yerinde 17'nci kampanyasını düzenledi.

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde kahvehane işleten Mehmet Çetin, Türk Kızılayın kan stokunu desteklemek için iş yerinde 17'nci kampanyasını düzenledi.

Ödemiş ilçesinde 25 yıldır kahvehane işleten Mehmet Çetin, AA muhabirine, Türk Kızılayın kan stoklarını desteklemek için ilk kampanyasını 2016 yılında yaptığını anlattı.

Ardından her yıl kan bağışı kampanyasını iş yerinde düzenlemeye devam ettiğini aktaran Çetin, toplum yararına çalışan kurumu tüm vatandaşların desteklemesi gerektiğini ifade etti.

Çetin, "17'nci kampanyaya ulaştık. Düzenli olarak her 3 ayda bir kan bağışı yapıyoruz. Biliyorsunuz kanın tek varlığı sağlıklı insan. Sağlıklı insanların da duyarlılık gösterip kan bağışında bulunmasını istiyorum. Bugüne kadar 1050 kişiye ulaştık. Hedefim 10 bin kişiye ulaşmak." dedi.

Vatandaşların Kızılaya daha çok destek vermesi gerektiğini ifade eden Çetin, "Kızılaya eskisinden çok daha fazla duyarlı olunması gerektiği inancındayım. Onun için yılda 4 kez kampanya düzenliyorum. Ama gerekirse yılda 6 - 8 kez düzenleyerek bunu sürdüreceğim." diye konuştu.

Kan bağışında bulunanlardan Durmuş Eren de "Mehmet Çetin'in takipçisi olarak kampanyaya katılarak bağışta bulundum. Herkesin bu tür kampanyalara destek vermesi gerektiğine inanıyorum." dedi.

Ödemişli kahvehaneci iş yerinde 17'nci kan bağışı kampanyasını düzenledi

Ödemişli kahvehaneci iş yerinde 17'nci kan bağışı kampanyasını düzenledi

Ödemişli kahvehaneci iş yerinde 17'nci kan bağışı kampanyasını düzenledi

Ödemişli kahvehaneci iş yerinde 17'nci kan bağışı kampanyasını düzenledi
AA / Turgay Konuralp - Son Dakika Haberleri
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