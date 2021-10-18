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İzmirli çift 'Devler Ligi'nde

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İzmirli çift 'Devler Ligi'nde

İZMİRLİ Akgün çiftinin üniversitede başlayan yolculuğu, önce hayat boyu sürecek aşka, ardından 4 bin 200 bin kilometre uzaklıktaki İskoçya'ya uzanan bir başarı öyküsüne dönüştü.

İZMİR (DHA) -  İZMİRLİ Akgün çiftinin üniversitede başlayan yolculuğu, önce hayat boyu sürecek aşka, ardından 4 bin 200 bin kilometre uzaklıktaki İskoçya'ya uzanan bir başarı öyküsüne dönüştü. Çift, akademik dünyada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ediyor.

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde (İEÜ) çift anadal yaparak Bilgisayar ve Endüstri Mühendisliği bölümlerini bitiren Özgür Akgün (35), İngilizce konuşulan ülkelerdeki en eski üniversiteler arasında bu yıl Cambridge ve Oxford'u geçerek birinci sırada yer alan, 600 yıllık İskoçya St Andrews Üniversitesi'nde öğretim görevlisi oldu. Lojistik Yönetimi bölümünü bitiren Emine Zehra Yurtkulu Akgün (35) ise İskoçya'nın başarılı üniversitelerinden Edinburgh Napier Üniversitesi'nde 'asistan profesör' unvanını aldı. Üniversite yıllarında tanışıp hayatlarını birleştiren, Ozan isimli bir de çocukları olan genç çift, akademik dünyada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ediyor.

"HEM HAYAT YOLLARI HEM KARİYERLERİ BİRLEŞTİ"

İzmirli Emine Zehra Yurtkulu Akgün, 2006 yılında Bornova Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra yüzde 100 burslu olarak İEÜ Lojistik Yönetimi Bölümü'nü kazandı. 2005 girişli olan Özgür Akgün ise bu sırada İEÜ Bilgisayar Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinde çift anadal yapıyordu. Üniversite yıllarında tanışan Emine Zehra ile Özgür'ün arkadaşlıkları kısa süre sonra büyük bir aşka dönüştü. Hem okul hayatında hem de sosyal hayatta birlikte olan genç çift, kariyerlerine de beraber yön verdi. Önce 2009 yılında mezun olan Özgür, ardından da 2010 yılında mezun olan Emine Zehra, yurt dışına yelken açtı. İzmir'de başlayan bu hikaye, İskoçya'da mutlu sona ulaştı. Dünyanın en başarılı üniversitelerinde akademisyen olmayı başaran çift, 2014 yılında evlendi.

"ÖNCE İSVEÇ, SONRA İSKOÇYA"

Emine Zehra Yurtkulu Akgün, akademisyenlerin yönlendirmesiyle henüz lisans öğrencisiyken ilk makalesini yazdı. Üniversite yıllarının, hayatının en üretken dönemi olduğunu belirten Akgün, "Lojistik Yönetimi bölümünün eğitim kadrosu gerçek anlamda Türkiye'nin en iyisiydi. Akademisyenler beni, aktif bir şekilde araştırma yapmam için teşvik ettiler. Onların bana kattığı bu vizyon, hayatımı şekillendirdi" dedi. Lisans eğitimi bittikten sonra ilk olarak İsveç'e, ardından İskoçya'ya giderek akademik kariyerine devam ettiğini ifade eden Akgün, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yüksek lisansımı İsveç Jönköping Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde, doktoramı ise İskoçya Edinburgh Napier Üniversitesi'nde tamamladım. İskoçya'ya gitmemin nedeni Özgür'ün orada olmasıydı. Ağustos ayından beri Edinburgh Napier Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde 'Asistan Profesör' olarak çalışıyorum. İzmir'de beni yetiştiren akademisyenlerle hala görüşüyorum. Benim için çok kıymetliler" ifadelerini kullandı.

"11 YILDIR İSKOÇYA'DA"

Çift anadaldan mezun olur olmaz İskoçya'da doktora programına başlayan Özgür Akgün ise, "Emine ile üniversite yıllarında tanıştık. İkimizin de yurt dışı hayali vardı. Birlikte başardığımız için çok mutluyum. Üniversite son sınıftayken bir akademisyenim bana İskoçya St Andrews Üniversitesi'nin doktora ilanını yolladı. Doktora programını yüzde 100 burslu olarak kazandım. 11 yıldan beri burada öğretim görevlisi olarak çalışıyorum. 2004 yılında Emine'nin de İsveç'ten buraya gelmesiyle birlikte evlendik, Ozan isimli bir oğlumuz var" dedi.

"TÜRKİYE'DE KALİTELİ EĞİTİM ALDIK"

Dünyaca tanınmış olmasının yanında akademik olarak dünyanın en iyi 50 üniversitesinden biri olan St Andrews Üniversitesi'nin tarihi boyunca politikacılar, prensler ve prensesler, ünlü akademisyenler, aktörler ve yazarlar yetiştirdiğini ifade eden Özgür Akgün, "Türkiye'de aldığımız eğitimin ne kadar kaliteli olduğunu yurt dışında çalışınca daha iyi anladık. Bir gün geri dönme fikri aklımızda hep var. Kariyerimiz için yapacaklarımız bittiğinde İzmir'e geri döneceğiz" diye konuştu.

İZMİR,


İzmirli çift 'Devler Ligi'nde

İzmirli çift 'Devler Ligi'nde

İzmirli çift 'Devler Ligi'nde

İzmirli çift 'Devler Ligi'nde

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