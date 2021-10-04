İzmirli avukat Elif Akar, cezaevindeki müvekkillerine kütüphanelerle anlaşma yaparak kitap gönderiyor

İzmirli avukat Elif Akar, cezaevindeki müvekkilleri için kütüphanelerle anlaşma yaparak onların kitaba ulaşmasını sağlıyor.

Akar, gazetecilere, cezaevlerinin amacının ıslah olduğunu, bu amaçla müvekkillerinin kitap okumaları için çalışma yürüttüğünü söyledi.

Cezaevindeki müvekkilleriyle yaptığı görüşmelerde, boş vakitlerinin olduğunu ve bu süreyi kitap okuyarak değerlendirmek istedikleri şeklinde talep aldığını belirten Akar, şunları kaydetti:

"Müvekkillerimin kitap okuma istekleri beni çok çok mutlu ediyor. Bazen onların tercih ettikleri, bazen de tercih ettiğim kitapları, anlaşma yaptığım kütüphaneden temin ederek onlara ulaşmasını sağlıyorum. Cezaevindeki sürelerinde okumaları, onların hem ufuklarını açıyor, hem de o sıkıntılı süreçte daha sağlıklı düşünerek, kendilerini geliştirmelerinin yolunu açıyor. Onların kitap okuma hevesi, okudukları kitaplar onlardan daha çok beni mutlu ediyor."