İZMİRLİ ARDA, SATRANÇTA AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU

İZMİR'de kreşe giderken satranç odasında arkadaşlarının kendisini aralarına almadığını belirten Arda Çamlar (12), çok çalışıp, şampiyonluklar kazandı. Çamlar, Türkiye ve dünya şampiyonluklarının ardından 2021 Avrupa Yaş Grupları Şampiyonası'nda namağlup şampiyon oldu.

Hasan Ali Yücel Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Arda Çamlar, 15-21 Ekim tarihlerinde hibrit sistemle düzenlenen 2021 Avrupa Yaş Grupları Şampiyonası'nda namağlup Avrupa şampiyonu oldu. Henüz 4,5 yaşındayken satranç öğrenen ve ilk başarısını 8 yaşındayken Türkiye 1'incisi olarak kazanan Arda, 2021 Avrupa Yaş Grupları Şampiyonası'nda oynadığı 9 maçtan, 7'sini kazanıp, 2'sinde ise berabere kalarak puan farkıyla birinci oldu. Turnuvaya giderken birinci olacağına inandığını belirten Arda Çamlar, Disiplinli çalıştım. Kazanmayı hak etmiştim. Şaşırmadım. Rakiplerin karşısındaki dezavantajları kendi lehime kullandım. Kazanan ben olduğum için mutluyum dedi.

Daha önce 2019 Dünya Okullar Satranç Şampiyonası'nda altın madalya kazanan, Türkiye 1'incisi ve Avrupa 5'incisi olan Arda Çamlar, günde en az 3 saat ayırdığı satrançta hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu belirterek, Kreş öğretmenim, satrancı sen yapamazsın, demişti. Satranç odasında arkadaşlarım beni aralarına almadılar. Bunun üzerine çok çalışıp çabaladım ve bu seviyeye geldim. Her gün satranca ayırdığım süre değişiyor. Ama en az günde 2- 3 saat çalışmam gerekiyor. Yakın zamanda FIDE Master'ı (FM) olup daha iyi turnuvalara katılmak istiyorum diye konuştu.

'MİLLİ MARŞIMIZIN ÇALMASI GURUR VERİCİ'

Yüzlerce öğrenci yetiştiren Arda'nın antrenörü Fethi Apaydın ise sporcusuyla gurur duyduğunu ifade ederek, Uzun zamandır hazırlandığı bir turnuvaydı. Arda'nın performansından antrenörü olarak çok memnunum. Umarım bu tarz turnuvalar pandemi döneminde devam eder. Resmi turnuvaların devam etmesini istiyoruz dedi.

Satranç sporuna gereken desteğin verilmediğini dile getiren Apaydın, Arda gibi sporcuların büyük emekle bu başarılara imza attığını söyledi.12 yaş altı takımda oynayan Arda'nın kulüp takımı olarak Avrupa şampiyonasında da yarışacağını anlatan Apaydın, şöyle devam etti

Çocukların hak ettiği destek, gösterilenden daha fazla. Çünkü çok zor bir şey yapıyorlar. Bu çocukların nelerde fedakarlık yaptığını biliyoruz. Okula gidiyorlar, kendilerine zaman ayırıyorlar, satranç çalışıyorlar. Turnuvada büyük stresin altına girip psikolojik mücadele de veriyorlar. Sonunda biz herhangi bir sporcuyu dünyada, Avrupa'da derece elde etmiş gibi görüyoruz. Arda ve onun gibi başarılı sporcuların özellikle küçük yaştakilerin ülkemizde daha fazla desteklenmesini istiyorum. Bir Türk sporcunun satranç gibi bir sporda bizim marşımızı çaldırması gurur verici bir olay. Her spor dalı değerli ama satranç gibi zekanın da ön plana çıktığı bir sporda Türk sporcunun milli formayla birincilik kürsüsünde olması gurur verici.