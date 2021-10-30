İzmirli 20 öğrenci Osmanlı başkentlerini gezecek

EDİRNE (İHA) - İzmir'de 20 öğrenci, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından "Biz Değil Miydik, Bir Değil Miydik" projesi kapsamında Osmanlı İmparatorluğu'na başkentlik yapmış olan Bilecik, Bursa İstanbul ve Edirne'yi görmek üzere 3 günlük yolculuğa çıktı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Biz Değil Miydik, Bir Değil Miydik" projesi kapsamında öğrenciler, üç kıtada hakimiyet sürerek farklı kültür, inanç ve etnik farklılıkları adalet ve huzur içerisinde bir arada yaşatan Osmanlı İmparatorluğu'na başkentlik yapmış olan Bilecik, Bursa, İstanbul ve Edirne'yi yerinde görmek ve ziyaret etmek için yola çıktı. 29 – 31 Ekim 2021 tarihleri arasında sürecek geziye Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi, Şehit Fethi Bey Anadolu Lisesi, Hürriyet Anadolu Lisesi, Menemen Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Haldun Koşay Anadolu Lisesi ve Mazhar Zorlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nden 20 öğrenci katılım gösterdi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün projesi kapsamında, köklü bir geçmişse sahip tarihimizde vatandaşlık bağı ile bağlı tüm bireylerin birlik ve beraberlik içerisinde vatan savunmasında nasıl mücadele ettiklerinin aktarılması ile aidiyet bilincinin oluşturulması, kültür, inanç ve etnik farklılıklardan doğan zenginliklerin gösterilmesi ile milli ve manevi değerlerimizin benimsetilmesi, ülkemizin farklı bölge, şehir ve kültürlerinden akran grupların bir araya getirilmesi ile kaynaşmanın, birlik ve beraberliğin sağlanması, aidiyet oluşturma, ortak tarih - ortak yaşam bilinci ile değerler benimsetme aşamasında Yaşayarak "Yerinde" Öğrenme Metodu kullanarak öğrenciler üzerinde daha güçlü hatıralar bırakılması, çoklu duygular ve duygusal bağların harekete geçirilmesi, gençlerin problem çözme ve eleştirel düşünme kabiliyeti kazanmalarının sağlanması amaçlarıyla gezinin düzenlendiği aktarıldı.

Öğrenci ve velilerden emniyete teşekkür

Proje kapsamında geziye katılan öğrenciler, Osmanlı İmparatorluğu'na başkentlik yapmış şehirleri gezecek olmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek emniyet yetkililerine teşekkür etti. Geziye katılan öğrencilerden Şehit Fethi Bey Anadolu Lisesi öğrencisi Dilek Dağ, "3-4 yıldır bu geziye katılmayı bekliyordum. O yüzden çok mutluyum. Bu fırsat bir daha elimize geçmeyecek. Polis abi ve ablalarımıza da çok teşekkür ederim" dedi. Geziye katıldığı için kendisinin ve ailesinin çok mutlu olduğunu ifade eden Şehit Fethi Bey Anadolu Lisesi öğrencilerinden, Rukiye Cantemiz ise, "Kitaplarda okuduğumuz yerleri görecek olmak çok heyecan verici. 3 gün boyunca polis abi ve ablalarımız ile tarihi yerleri göreceğimiz için çok mutluyum" ifadelerini kullandı. Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi öğrencilerinden Dilara Korkmaz, "Öğretmenim bana geziden bahsedince çok mutlu oldum. Ailemle de görüştükten sonra gitmeye karar verdim. Bizlere bu gezi fırsatını sundukları için polis abi ve abilerimize teşekkür ederim. Osmanlı başkentlerini görecek olmaktan çok mutluyum" diye konuştu. Projede emeği geçenlere teşekkürlerini ileten velilerden Hayriye Özay da gezinin çocuklar için güzel bir deneyim olacağını söyledi. Aileleriyle vedalaşan öğrenciler, daha sonra yola koyuldu. - İZMİR

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