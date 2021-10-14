İzmir ve Aydın'ın bazı kesimleri için şiddetli yağış uyarısı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir ve Aydın'ın bazı kesimleri için şiddetli yağış uyarısı

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Güncel
İzmir ve Aydın'ın bazı kesimleri için şiddetli yağış uyarısı

İzmir'in güney ve batı ilçeleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yarın yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor.

MARMARA, BALIKESİR (AA) - İzmir'in güney ve batı ilçeleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yarın yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Kütahya ve Uşak çevreleri ile bu akşam saatlerinde Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Edirne ve Çanakkale ile yarın öğleden sonra İzmir, Aydın ve Manisa çevrelerinde kuvvetli, İzmir'in güney ve batı ilçeleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması öngörülüyor.

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.

Rüzgarın, genellikle güney ve doğu yönlerden, Marmara ve Karadeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Son Dakika Haberleri
Meteoroloji'den İstanbul için kış uyarısı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak

Meteoroloji'den İstanbul için kış uyarısı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak

 Son dakika haberi! FETHİ SEKİN'İN ŞEHİT OLDUĞU ADLİYE SALDIRISINDAKİ MÜHİMMATLAR TATLI KUTULARINDA GELMİŞ

Son dakika haberi! FETHİ SEKİN'İN ŞEHİT OLDUĞU ADLİYE SALDIRISINDAKİ MÜHİMMATLAR TATLI KUTULARINDA GELMİŞ

 BEYKOZ KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA TIR, OTOMOBİLİN ÜSTÜNE DEVRİLDİ-1

BEYKOZ KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA TIR, OTOMOBİLİN ÜSTÜNE DEVRİLDİ-1
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Mustafa Şentop İsmet Uçma Fuat Oktay
Magazin Zeynep Bastık Mustafa Keser
Spor Cristiano Ali Koç
Tüm Haberler Hava Durumu Şans Oyunları Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Namaz Vakitleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İzmir ve Aydın'ın bazı kesimleri için şiddetli yağış uyarısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 19:18:56. #1.11#