İzmir Valisi Köşger, parkta yaşayan evsiz gencin yurda yerleştirildiğini bildirdi - Haberler
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İzmir Valisi Köşger, parkta yaşayan evsiz gencin yurda yerleştirildiğini bildirdi

AA / Şafak Yel - Haberler | Güncel
İzmir Valisi Köşger, parkta yaşayan evsiz gencin yurda yerleştirildiğini bildirdi

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Buca ilçesindeki Şehitler Parkı'nda uyurken çekilmiş görüntüleri sosyal medyada paylaşılan evsiz gencin, yurda yerleştirildiğini bildirdi.

KARŞIYAKA, İZMİR (AA) - İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Buca ilçesindeki Şehitler Parkı'nda uyurken çekilmiş görüntüleri sosyal medyada paylaşılan evsiz gencin, yurda yerleştirildiğini bildirdi.

Vali Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Batuhan evladımız ilgili emniyet birimlerimiz tarafından bulunmuş ve Karşıyaka Güçsüzler Yurduna yerleştirilmek üzere teslim edilmiştir." ifadelerine yer verdi.

Yaklaşık 2 aydır parkta uyuduğu belirtilen gencin fotoğrafları bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılmış ve genç için yardım talep edilmişti.

AA / Şafak Yel - Son Dakika Haberleri
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