İzmir Valisi Köşger, Dikili'de muhtarlarla bir araya geldi

İZMİR (AA) - İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Dikili ilçesindeki muhtarlarla toplantı yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Dikili'ye giden Vali Köşger, muhtarlarla bir araya geldi.

Muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü tebrik eden Vali Köşger, mahallelere ilişkin talep ve sorunları da dinledi.