İzmir Valisi Köşger, Dikili'de muhtarlarla bir araya geldi - Haberler
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İzmir Valisi Köşger, Dikili'de muhtarlarla bir araya geldi

AA / Zeynep Çelikkol - Haberler | Güncel
İzmir Valisi Köşger, Dikili'de muhtarlarla bir araya geldi

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Dikili ilçesindeki muhtarlarla toplantı yaptı.

İZMİR (AA) - İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Dikili ilçesindeki muhtarlarla toplantı yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Dikili'ye giden Vali Köşger, muhtarlarla bir araya geldi.

Muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü tebrik eden Vali Köşger, mahallelere ilişkin talep ve sorunları da dinledi.

AA / Zeynep Çelikkol - Son Dakika Haberleri
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