İzmir su kesintisi! 25 Ekim Pazartesi İzmir'de sular saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? Su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri?
25 Ekim Pazartesi günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler! 25 Ekim Pazartesi 2025 İSKİ su kesintileri! İzmir'de dönem dönem bazı ilçelerde su kesintileri olabiliyor. Bazen çalışmalardan kaynaklı kısa süreli su kesintileri olmaktadır. Peki, İzmir'de hangi bölgelerde su kesildi? İzmir sular saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? Detaylar sizlerle...
İSKİ'den yapılan açıklamada İzmir'in çeşitli ilçelerinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Peki, İzmir su kesintisi! 25 Ekim Pazartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İzmir'de sular ne zaman gidecek, ne zaman gelecek? İşte 25 Ekim Pazartesi İzmir'de su kesintisi olacak ilçeler? İzmir'de sular saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? 25 Ekim Pazartesi İzmir su kesintisi! Su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir sular saat kaçta gidecek? İzmir'de sular saat kaçta geri gelecek?
İZMİR'DE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!
KARABAĞLAR
UMUT, GAZİ 25.10.2021 saat 00:40 ile 07:40 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ESKİ İZMİR CD. --3820 SK KVŞ.
KİRAZ
SIRIMLI 08.09.2021 saat 14:35 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır. Diğer SIRIMLI MAHALLESİNİ BESLEYEN İÇMESUYU KUYULARININ SU MİKTARINDA ÖNEMLİ ÖLÇÜDE DÜŞÜŞ VARDIR. BU YÜZDEN SIRIMLI MAHALLESİNE DÖNÜŞÜMLÜ OLARAK SU VERİLMEKTE VE BÖLGE BÖLGE SU KESİNTİSİ GÖRÜLEBİLMEKTEDİR. .
URLA
ÖZBEK 23.10.2021 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası EĞRİLİMAN BÖLGESİ