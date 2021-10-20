İzmir su kesintisi! 20 Ekim Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İzmir'de sular ne zaman saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? - Haberler
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İzmir su kesintisi! 20 Ekim Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İzmir'de sular ne zaman saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek?

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İzmir su kesintisi! 20 Ekim Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İzmir'de sular ne zaman saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek?

20 Ekim Çarşamba günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler! 20 Ekim Çarşamba 2021 İZSU su kesintileri! İzmir'de dönem dönem bazı ilçelerde su kesintileri olabiliyor. Bazen çalışmalardan kaynaklı kısa süreli su kesintileri olmaktadır. Peki, İzmir'de hangi bölgelerde su kesildi? İzmir sular saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? İzmir su kesintileri ve detayları sizlerle...

İZSU'dan yapılan açıklamada İzmir'in çeşitli ilçelerinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Peki, İzmir su kesintisi! 20 Ekim Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İzmir'de sular ne zaman gidecek, ne zaman gelecek? İşte 20 Ekim Çarşamba İzmir'de su kesintisi olacak ilçeler? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir sular saat kaçta gidecek? İzmir'de sular saat kaçta geri gelecek?

İZMİR'DE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!

İLÇEMAHALLELERKESİNTİ SÜRESİARIZA TİPİAÇIKLAMA
GÜZELBAHÇEYELKİ20.10.2021 saat 09:50 ile 11:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.Bölge Vana Arızası2482 sok girişi vana kapalı
KARABURUNEĞLENHOCA20.10.2021 saat 10:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.Ana Boru ArızasıEĞLENHOCA MAHALLESİ'NDE ANA BORU ARIZASINDAN KAYNAKLI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
KARŞIYAKABAHÇELİEVLER, BAHARİYE20.10.2021 saat 11:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.Branşman ArızasıMUSTAFA TUNÇBİLEK NO:56 ÖNÜ MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. . MUSTAFA TUNÇBİLEK X 1851 KVŞ HAT VANASI KAPATILDI. .
KEMALPAŞAATATÜRK20.10.2021 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.Ana Boru ArızasıANA BORU ARIZASI NEDENİNDEN DOLAYI
KİRAZSIRIMLI08.09.2021 saat 14:35 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.DiğerSIRIMLI MAHALLESİNİ BESLEYEN İÇMESUYU KUYULARININ SU MİKTARINDA ÖNEMLİ ÖLÇÜDE DÜŞÜŞ VARDIR. BU YÜZDEN SIRIMLI MAHALLESİNE DÖNÜŞÜMLÜ OLARAK SU VERİLMEKTE VE BÖLGE BÖLGE SU KESİNTİSİ GÖRÜLEBİLMEKTEDİR. .
KİRAZCUMHURİYET20.10.2021 saat 08:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.Ana Boru ArızasıKİRAZ İLÇESİ CUMHURİYET MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE BİR SÜRE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR
KONAKGÜNEŞLİ, ATİLLA20.10.2021 saat 10:15 ile 11:45 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.Branşman Arızası528/1 sokak NO. 4
MENEMENYEŞİL PINAR20.10.2021 saat 10:00 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.Ana Boru Arızasıtoki evleri
NARLIDERE2. İNÖNÜ20.10.2021 saat 10:25 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat 35 dakika su kesintisi olacaktır.Pompa Arızasınarbel pompa hattı bakım çalışması
ÖDEMİŞKAYAKÖY20.10.2021 saat 09:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.Ana Boru ArızasıÖDEMİŞ İLÇESİ KAYAKÖY MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
ÖDEMİŞBİRGİ20.10.2021 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.Ana Boru ArızasıÖDEMİŞ İLÇESİ BİRGİ MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
SEFERİHİSARHIDIRLIK, TEPECİK20.10.2021 saat 09:55 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 5 dakika su kesintisi olacaktır.Müteahhit Çalışmasıtuzla cad üzerinde doğalgaz çalışması esnasında ana boru patlatılmış olup akarca bölgesinin suları kesilmiştir.
TİREATATÜRK20.10.2021 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.Ana Boru ArızasıTOPLU KONUT SİTESİ.
TORBALIÇAKIRBEYLİ, BOZKÖY20.10.2021 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.DiğerGEDİZ EDAŞ PLANLI ÇALISMASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
URLATORASAN20.10.2021 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.Ana Boru Arızası

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

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