İzmir su kesintisi! 20 Ekim Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İzmir'de sular ne zaman saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek?
20 Ekim Çarşamba günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler! 20 Ekim Çarşamba 2021 İZSU su kesintileri! İzmir'de dönem dönem bazı ilçelerde su kesintileri olabiliyor. Bazen çalışmalardan kaynaklı kısa süreli su kesintileri olmaktadır. Peki, İzmir'de hangi bölgelerde su kesildi? İzmir sular saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? İzmir su kesintileri ve detayları sizlerle...
İZSU'dan yapılan açıklamada İzmir'in çeşitli ilçelerinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Peki, İzmir su kesintisi! 20 Ekim Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İzmir'de sular ne zaman gidecek, ne zaman gelecek? İşte 20 Ekim Çarşamba İzmir'de su kesintisi olacak ilçeler? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir sular saat kaçta gidecek? İzmir'de sular saat kaçta geri gelecek?
İZMİR'DE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|GÜZELBAHÇE
|YELKİ
|20.10.2021 saat 09:50 ile 11:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Bölge Vana Arızası
|2482 sok girişi vana kapalı
|KARABURUN
|EĞLENHOCA
|20.10.2021 saat 10:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|EĞLENHOCA MAHALLESİ'NDE ANA BORU ARIZASINDAN KAYNAKLI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
|KARŞIYAKA
|BAHÇELİEVLER, BAHARİYE
|20.10.2021 saat 11:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|MUSTAFA TUNÇBİLEK NO:56 ÖNÜ MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. . MUSTAFA TUNÇBİLEK X 1851 KVŞ HAT VANASI KAPATILDI. .
|KEMALPAŞA
|ATATÜRK
|20.10.2021 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI NEDENİNDEN DOLAYI
|KİRAZ
|SIRIMLI
|08.09.2021 saat 14:35 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|SIRIMLI MAHALLESİNİ BESLEYEN İÇMESUYU KUYULARININ SU MİKTARINDA ÖNEMLİ ÖLÇÜDE DÜŞÜŞ VARDIR. BU YÜZDEN SIRIMLI MAHALLESİNE DÖNÜŞÜMLÜ OLARAK SU VERİLMEKTE VE BÖLGE BÖLGE SU KESİNTİSİ GÖRÜLEBİLMEKTEDİR. .
|KİRAZ
|CUMHURİYET
|20.10.2021 saat 08:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|KİRAZ İLÇESİ CUMHURİYET MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE BİR SÜRE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR
|KONAK
|GÜNEŞLİ, ATİLLA
|20.10.2021 saat 10:15 ile 11:45 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|528/1 sokak NO. 4
|MENEMEN
|YEŞİL PINAR
|20.10.2021 saat 10:00 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|toki evleri
|NARLIDERE
|2. İNÖNÜ
|20.10.2021 saat 10:25 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat 35 dakika su kesintisi olacaktır.
|Pompa Arızası
|narbel pompa hattı bakım çalışması
|ÖDEMİŞ
|KAYAKÖY
|20.10.2021 saat 09:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİ KAYAKÖY MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|ÖDEMİŞ
|BİRGİ
|20.10.2021 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİ BİRGİ MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|SEFERİHİSAR
|HIDIRLIK, TEPECİK
|20.10.2021 saat 09:55 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 5 dakika su kesintisi olacaktır.
|Müteahhit Çalışması
|tuzla cad üzerinde doğalgaz çalışması esnasında ana boru patlatılmış olup akarca bölgesinin suları kesilmiştir.
|TİRE
|ATATÜRK
|20.10.2021 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|TOPLU KONUT SİTESİ.
|TORBALI
|ÇAKIRBEYLİ, BOZKÖY
|20.10.2021 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|GEDİZ EDAŞ PLANLI ÇALISMASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
|URLA
|TORASAN
|20.10.2021 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
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