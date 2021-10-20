İzmir su kesintisi! 20 Ekim Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İzmir'de sular ne zaman saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek?

İZSU'dan yapılan açıklamada İzmir'in çeşitli ilçelerinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Peki, İzmir su kesintisi! 20 Ekim Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İzmir'de sular ne zaman gidecek, ne zaman gelecek? İşte 20 Ekim Çarşamba İzmir'de su kesintisi olacak ilçeler? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir sular saat kaçta gidecek? İzmir'de sular saat kaçta geri gelecek?

İZMİR'DE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ ARIZA TİPİ AÇIKLAMA GÜZELBAHÇE YELKİ 20.10.2021 saat 09:50 ile 11:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Bölge Vana Arızası 2482 sok girişi vana kapalı KARABURUN EĞLENHOCA 20.10.2021 saat 10:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası EĞLENHOCA MAHALLESİ'NDE ANA BORU ARIZASINDAN KAYNAKLI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. KARŞIYAKA BAHÇELİEVLER, BAHARİYE 20.10.2021 saat 11:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası MUSTAFA TUNÇBİLEK NO:56 ÖNÜ MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. . MUSTAFA TUNÇBİLEK X 1851 KVŞ HAT VANASI KAPATILDI. . KEMALPAŞA ATATÜRK 20.10.2021 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ANA BORU ARIZASI NEDENİNDEN DOLAYI KİRAZ SIRIMLI 08.09.2021 saat 14:35 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır. Diğer SIRIMLI MAHALLESİNİ BESLEYEN İÇMESUYU KUYULARININ SU MİKTARINDA ÖNEMLİ ÖLÇÜDE DÜŞÜŞ VARDIR. BU YÜZDEN SIRIMLI MAHALLESİNE DÖNÜŞÜMLÜ OLARAK SU VERİLMEKTE VE BÖLGE BÖLGE SU KESİNTİSİ GÖRÜLEBİLMEKTEDİR. . KİRAZ CUMHURİYET 20.10.2021 saat 08:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası KİRAZ İLÇESİ CUMHURİYET MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE BİR SÜRE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR KONAK GÜNEŞLİ, ATİLLA 20.10.2021 saat 10:15 ile 11:45 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası 528/1 sokak NO. 4 MENEMEN YEŞİL PINAR 20.10.2021 saat 10:00 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası toki evleri NARLIDERE 2. İNÖNÜ 20.10.2021 saat 10:25 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat 35 dakika su kesintisi olacaktır. Pompa Arızası narbel pompa hattı bakım çalışması ÖDEMİŞ KAYAKÖY 20.10.2021 saat 09:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ÖDEMİŞ İLÇESİ KAYAKÖY MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR. ÖDEMİŞ BİRGİ 20.10.2021 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ÖDEMİŞ İLÇESİ BİRGİ MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR. SEFERİHİSAR HIDIRLIK, TEPECİK 20.10.2021 saat 09:55 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 5 dakika su kesintisi olacaktır. Müteahhit Çalışması tuzla cad üzerinde doğalgaz çalışması esnasında ana boru patlatılmış olup akarca bölgesinin suları kesilmiştir. TİRE ATATÜRK 20.10.2021 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası TOPLU KONUT SİTESİ. TORBALI ÇAKIRBEYLİ, BOZKÖY 20.10.2021 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır. Diğer GEDİZ EDAŞ PLANLI ÇALISMASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR URLA TORASAN 20.10.2021 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası

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