İzmir su kesintisi! 19 Ekim Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İzmir'de sular ne zaman saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek?

İZSU'dan yapılan açıklamada İzmir'in çeşitli ilçelerinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Peki, İzmir su kesintisi! 19 Ekim Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İzmir'de sular ne zaman gidecek, ne zaman gelecek? İşte 19 Ekim Salı İzmir'de su kesintisi olacak ilçeler? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir sular saat kaçta gidecek? İzmir'de sular saat kaçta geri gelecek?

İZMİR'DE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ ARIZA TİPİ AÇIKLAMA BAYINDIR ÇİFTÇİGEDİĞİ 18.10.2021 saat 11:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır. Pompa Arızası POMPA ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR. BAYRAKLI DOĞANÇAY 19.10.2021 saat 11:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası Gediz-Edaş kaynaklı oluşan elektrik kesintisinden pompalar devre dışı kalmıştır. BAYRAKLI DOĞANÇAY 19.10.2021 saat 11:45 ile 13:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası DOĞANÇAY MAHALLESİNDEKİ ELEKTRİK ÇALIŞMASI DOLAYISIYLA DOĞANÇAY POMPA DEVRE DIŞI BIRAKILMIŞTIR. BERGAMA İNKILAP 18.10.2021 saat 17:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Başka Kurumun Şebekeye Zarar Vermesi İZMNRİGAZ FİRMASININ ANABORUYA ZARAR VERMESİ NEDENİYLE 1 SAAT (17:00-18:00) SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR. ÇEŞME SAKARYA 19.10.2021 saat 11:20 ile 13:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 3145 SOKAKTA YAŞANAN YANGIN HİDRANT SİSTEMİNDEKİ ARIZA SEBEBİYLE SOKAK VE ÇEVRESİNDE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR DİKİLİ SALİHLER 19.10.2021 saat 10:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası SALİHLER MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI SEBEBİYLE SALİHLER MAHALLESİ GENELİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR DİKİLİ DELİKTAŞ 19.10.2021 saat 11:00 ile 13:10 arasında yaklaşık 2 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası DELİKTAŞ MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI SEBEBİYLE SALİHLER MAHALLESİ GENELİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR FOÇA İSMETPAŞA 19.10.2021 saat 10:30 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. İsale Hattı Arızası MERSİNAKİ CD. İSALE HATTINDAN SU ALAN ABONELERİMİZ ETKİLENİ FOÇA ATATÜRK 19.10.2021 saat 11:30 ile 14:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 80 SK. KALEBURNU LOJ. CİVARI ETKİLENİR GÜZELBAHÇE YELKİ 19.10.2021 saat 10:10 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 2482 sokak girişi vana kapalı KARABURUN SAİP 19.10.2021 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Pompa Arızası SAİP MAHALLESİNDE MOTOR ARIZASINDAN KAYNAKLI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. KİRAZ SIRIMLI 08.09.2021 saat 14:35 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır. Diğer SIRIMLI MAHALLESİNİ BESLEYEN İÇMESUYU KUYULARININ SU MİKTARINDA ÖNEMLİ ÖLÇÜDE DÜŞÜŞ VARDIR. BU YÜZDEN SIRIMLI MAHALLESİNE DÖNÜŞÜMLÜ OLARAK SU VERİLMEKTE VE BÖLGE BÖLGE SU KESİNTİSİ GÖRÜLEBİLMEKTEDİR. . KONAK TUZCU, 1.KADRİYE, 2.KADRİYE, TINAZTEPE, SELÇUK, DOLAPLIKUYU, DAYIEMİR, ALTAY, SÜVARİ, ÜLKÜ 19.10.2021 saat 11:10 ile 12:40 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 772-54 ÖNÜ KONAK EGE, UMURBEY 19.10.2021 saat 11:15 ile 12:45 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası İŞÇİLER--1500 SOKAK KAVŞAĞI MENEMEN 29 EKİM, 30 AĞUSTOS, 9 EYLÜL, İSTİKLAL 19.10.2021 saat 10:30 ile 17:00 arasında yaklaşık 6 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası Gediz Elektrik A. Ş Planlı Bakım Onarım Çalışması SEFERİHİSAR HIDIRLIK, TEPECİK 19.10.2021 saat 08:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır. Bağlantı Çalışması 2102 sokak dere içi deplase çalışması nedeniyle bölgenin suları kesilmiştir. TİRE HÜRRİYET, ATATÜRK 19.10.2021 saat 12:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası TORBALI SAĞLIK, BOZKÖY, ÇAKIRBEYLİ, DAĞKIZILCA, KARAOT, KARAKIZLAR, KARAKUYU, DÜVERLİK, ÇAMLICA, DAĞTEKE, ORMANKÖY 19.10.2021 saat 10:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır. Diğer GEDİZ EDAŞ PLANLI ÇALISMASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR TORBALI TÜRKMENKÖY 19.10.2021 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Başka Kurumun Şebekeye Zarar Vermesi ANABORU ARIZASI SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ URLA ÖZBEK 19.10.2021 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası

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