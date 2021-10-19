İzmir su kesintisi! 19 Ekim Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İzmir'de sular ne zaman saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek?
19 Ekim Salı günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler! 19 Ekim Salı 2021 İZSU su kesintileri! İzmir'de dönem dönem bazı ilçelerde su kesintileri olabiliyor. Bazen çalışmalardan kaynaklı kısa süreli su kesintileri olmaktadır. Peki, İzmir'de hangi bölgelerde su kesildi? İzmir sular saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? İzmir su kesintileri ve detayları sizlerle...
İZSU'dan yapılan açıklamada İzmir'in çeşitli ilçelerinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Peki, İzmir su kesintisi! 19 Ekim Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İzmir'de sular ne zaman gidecek, ne zaman gelecek? İşte 19 Ekim Salı İzmir'de su kesintisi olacak ilçeler? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir sular saat kaçta gidecek? İzmir'de sular saat kaçta geri gelecek?
İZMİR'DE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BAYINDIR
|ÇİFTÇİGEDİĞİ
|18.10.2021 saat 11:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
|Pompa Arızası
|POMPA ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|BAYRAKLI
|DOĞANÇAY
|19.10.2021 saat 11:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|Gediz-Edaş kaynaklı oluşan elektrik kesintisinden pompalar devre dışı kalmıştır.
|BAYRAKLI
|DOĞANÇAY
|19.10.2021 saat 11:45 ile 13:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|DOĞANÇAY MAHALLESİNDEKİ ELEKTRİK ÇALIŞMASI DOLAYISIYLA DOĞANÇAY POMPA DEVRE DIŞI BIRAKILMIŞTIR.
|BERGAMA
|İNKILAP
|18.10.2021 saat 17:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|Başka Kurumun Şebekeye Zarar Vermesi
|İZMNRİGAZ FİRMASININ ANABORUYA ZARAR VERMESİ NEDENİYLE 1 SAAT (17:00-18:00) SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
|ÇEŞME
|SAKARYA
|19.10.2021 saat 11:20 ile 13:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|3145 SOKAKTA YAŞANAN YANGIN HİDRANT SİSTEMİNDEKİ ARIZA SEBEBİYLE SOKAK VE ÇEVRESİNDE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
|DİKİLİ
|SALİHLER
|19.10.2021 saat 10:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|SALİHLER MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI SEBEBİYLE SALİHLER MAHALLESİ GENELİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR
|DİKİLİ
|DELİKTAŞ
|19.10.2021 saat 11:00 ile 13:10 arasında yaklaşık 2 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|DELİKTAŞ MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI SEBEBİYLE SALİHLER MAHALLESİ GENELİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR
|FOÇA
|İSMETPAŞA
|19.10.2021 saat 10:30 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
|İsale Hattı Arızası
|MERSİNAKİ CD. İSALE HATTINDAN SU ALAN ABONELERİMİZ ETKİLENİ
|FOÇA
|ATATÜRK
|19.10.2021 saat 11:30 ile 14:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|80 SK. KALEBURNU LOJ. CİVARI ETKİLENİR
|GÜZELBAHÇE
|YELKİ
|19.10.2021 saat 10:10 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|2482 sokak girişi vana kapalı
|KARABURUN
|SAİP
|19.10.2021 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Pompa Arızası
|SAİP MAHALLESİNDE MOTOR ARIZASINDAN KAYNAKLI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
|KİRAZ
|SIRIMLI
|08.09.2021 saat 14:35 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|SIRIMLI MAHALLESİNİ BESLEYEN İÇMESUYU KUYULARININ SU MİKTARINDA ÖNEMLİ ÖLÇÜDE DÜŞÜŞ VARDIR. BU YÜZDEN SIRIMLI MAHALLESİNE DÖNÜŞÜMLÜ OLARAK SU VERİLMEKTE VE BÖLGE BÖLGE SU KESİNTİSİ GÖRÜLEBİLMEKTEDİR. .
|KONAK
|TUZCU, 1.KADRİYE, 2.KADRİYE, TINAZTEPE, SELÇUK, DOLAPLIKUYU, DAYIEMİR, ALTAY, SÜVARİ, ÜLKÜ
|19.10.2021 saat 11:10 ile 12:40 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|772-54 ÖNÜ
|KONAK
|EGE, UMURBEY
|19.10.2021 saat 11:15 ile 12:45 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|İŞÇİLER--1500 SOKAK KAVŞAĞI
|MENEMEN
|29 EKİM, 30 AĞUSTOS, 9 EYLÜL, İSTİKLAL
|19.10.2021 saat 10:30 ile 17:00 arasında yaklaşık 6 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|Gediz Elektrik A. Ş Planlı Bakım Onarım Çalışması
|SEFERİHİSAR
|HIDIRLIK, TEPECİK
|19.10.2021 saat 08:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
|Bağlantı Çalışması
|2102 sokak dere içi deplase çalışması nedeniyle bölgenin suları kesilmiştir.
|TİRE
|HÜRRİYET, ATATÜRK
|19.10.2021 saat 12:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|TORBALI
|SAĞLIK, BOZKÖY, ÇAKIRBEYLİ, DAĞKIZILCA, KARAOT, KARAKIZLAR, KARAKUYU, DÜVERLİK, ÇAMLICA, DAĞTEKE, ORMANKÖY
|19.10.2021 saat 10:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|GEDİZ EDAŞ PLANLI ÇALISMASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
|TORBALI
|TÜRKMENKÖY
|19.10.2021 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Başka Kurumun Şebekeye Zarar Vermesi
|ANABORU ARIZASI SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ
|URLA
|ÖZBEK
|19.10.2021 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
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