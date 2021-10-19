İzmir su kesintisi! 19 Ekim Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İzmir'de sular ne zaman saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? - Haberler
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İzmir su kesintisi! 19 Ekim Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İzmir'de sular ne zaman saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek?

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İzmir su kesintisi! 19 Ekim Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İzmir'de sular ne zaman saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek?

19 Ekim Salı günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler! 19 Ekim Salı 2021 İZSU su kesintileri! İzmir'de dönem dönem bazı ilçelerde su kesintileri olabiliyor. Bazen çalışmalardan kaynaklı kısa süreli su kesintileri olmaktadır. Peki, İzmir'de hangi bölgelerde su kesildi? İzmir sular saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? İzmir su kesintileri ve detayları sizlerle...

İZSU'dan yapılan açıklamada İzmir'in çeşitli ilçelerinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Peki, İzmir su kesintisi! 19 Ekim Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İzmir'de sular ne zaman gidecek, ne zaman gelecek? İşte 19 Ekim Salı İzmir'de su kesintisi olacak ilçeler? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir sular saat kaçta gidecek? İzmir'de sular saat kaçta geri gelecek?

İZMİR'DE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!

İLÇEMAHALLELERKESİNTİ SÜRESİARIZA TİPİAÇIKLAMA
BAYINDIRÇİFTÇİGEDİĞİ18.10.2021 saat 11:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.Pompa ArızasıPOMPA ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
BAYRAKLIDOĞANÇAY19.10.2021 saat 11:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.Elektrik ArızasıGediz-Edaş kaynaklı oluşan elektrik kesintisinden pompalar devre dışı kalmıştır.
BAYRAKLIDOĞANÇAY19.10.2021 saat 11:45 ile 13:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.Elektrik ArızasıDOĞANÇAY MAHALLESİNDEKİ ELEKTRİK ÇALIŞMASI DOLAYISIYLA DOĞANÇAY POMPA DEVRE DIŞI BIRAKILMIŞTIR.
BERGAMAİNKILAP18.10.2021 saat 17:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.Başka Kurumun Şebekeye Zarar VermesiİZMNRİGAZ FİRMASININ ANABORUYA ZARAR VERMESİ NEDENİYLE 1 SAAT (17:00-18:00) SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
ÇEŞMESAKARYA19.10.2021 saat 11:20 ile 13:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.Ana Boru Arızası3145 SOKAKTA YAŞANAN YANGIN HİDRANT SİSTEMİNDEKİ ARIZA SEBEBİYLE SOKAK VE ÇEVRESİNDE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
DİKİLİSALİHLER19.10.2021 saat 10:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.Ana Boru ArızasıSALİHLER MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI SEBEBİYLE SALİHLER MAHALLESİ GENELİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR
DİKİLİDELİKTAŞ19.10.2021 saat 11:00 ile 13:10 arasında yaklaşık 2 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.Ana Boru ArızasıDELİKTAŞ MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI SEBEBİYLE SALİHLER MAHALLESİ GENELİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR
FOÇAİSMETPAŞA19.10.2021 saat 10:30 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.İsale Hattı ArızasıMERSİNAKİ CD. İSALE HATTINDAN SU ALAN ABONELERİMİZ ETKİLENİ
FOÇAATATÜRK19.10.2021 saat 11:30 ile 14:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.Ana Boru Arızası80 SK. KALEBURNU LOJ. CİVARI ETKİLENİR
GÜZELBAHÇEYELKİ19.10.2021 saat 10:10 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır.Ana Boru Arızası2482 sokak girişi vana kapalı
KARABURUNSAİP19.10.2021 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.Pompa ArızasıSAİP MAHALLESİNDE MOTOR ARIZASINDAN KAYNAKLI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
KİRAZSIRIMLI08.09.2021 saat 14:35 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.DiğerSIRIMLI MAHALLESİNİ BESLEYEN İÇMESUYU KUYULARININ SU MİKTARINDA ÖNEMLİ ÖLÇÜDE DÜŞÜŞ VARDIR. BU YÜZDEN SIRIMLI MAHALLESİNE DÖNÜŞÜMLÜ OLARAK SU VERİLMEKTE VE BÖLGE BÖLGE SU KESİNTİSİ GÖRÜLEBİLMEKTEDİR. .
KONAKTUZCU, 1.KADRİYE, 2.KADRİYE, TINAZTEPE, SELÇUK, DOLAPLIKUYU, DAYIEMİR, ALTAY, SÜVARİ, ÜLKÜ19.10.2021 saat 11:10 ile 12:40 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.Ana Boru Arızası772-54 ÖNÜ
KONAKEGE, UMURBEY19.10.2021 saat 11:15 ile 12:45 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.Ana Boru ArızasıİŞÇİLER--1500 SOKAK KAVŞAĞI
MENEMEN29 EKİM, 30 AĞUSTOS, 9 EYLÜL, İSTİKLAL19.10.2021 saat 10:30 ile 17:00 arasında yaklaşık 6 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.Elektrik ArızasıGediz Elektrik A. Ş Planlı Bakım Onarım Çalışması
SEFERİHİSARHIDIRLIK, TEPECİK19.10.2021 saat 08:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.Bağlantı Çalışması2102 sokak dere içi deplase çalışması nedeniyle bölgenin suları kesilmiştir.
TİREHÜRRİYET, ATATÜRK19.10.2021 saat 12:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.Ana Boru Arızası
TORBALISAĞLIK, BOZKÖY, ÇAKIRBEYLİ, DAĞKIZILCA, KARAOT, KARAKIZLAR, KARAKUYU, DÜVERLİK, ÇAMLICA, DAĞTEKE, ORMANKÖY19.10.2021 saat 10:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.DiğerGEDİZ EDAŞ PLANLI ÇALISMASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
TORBALITÜRKMENKÖY19.10.2021 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.Başka Kurumun Şebekeye Zarar VermesiANABORU ARIZASI SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ
URLAÖZBEK19.10.2021 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.Ana Boru Arızası

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