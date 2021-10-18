İzmir su kesintisi! 18 Ekim Pazartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İzmir'de sular ne zaman saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? - Haberler
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İzmir su kesintisi! 18 Ekim Pazartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İzmir'de sular ne zaman saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek?

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İzmir su kesintisi! 18 Ekim Pazartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İzmir'de sular ne zaman saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek?

18 Ekim Pazartesi günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler! 18 Ekim Pazartesi 2021 İZSU su kesintileri! İzmir'de dönem dönem bazı ilçelerde su kesintileri olabiliyor. Bazen çalışmalardan kaynaklı kısa süreli su kesintileri olmaktadır. Peki, İzmir'de hangi bölgelerde su kesildi? İzmir sular saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? İzmir su kesintileri ve detayları sizlerle...

İZSU'dan yapılan açıklamada İzmir'in çeşitli ilçelerinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Peki, İzmir su kesintisi! 18 Ekim Pazartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İzmir'de sular ne zaman gidecek, ne zaman gelecek? İşte 18 Ekim Pazartesi İzmir'de su kesintisi olacak ilçeler? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir sular saat kaçta gidecek? İzmir'de sular saat kaçta geri gelecek?

İZMİR'DE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!

İLÇEMAHALLELERKESİNTİ SÜRESİARIZA TİPİAÇIKLAMA
KARŞIYAKABOSTANLI18.10.2021 saat 09:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.Branşman ArızasıİSMAİL SİVRİ İLE CEMAL GÜRSEL CADDESİNDEKİ SAYAÇ KAPALI
KİRAZSIRIMLI08.09.2021 saat 14:35 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.DiğerSIRIMLI MAHALLESİNİ BESLEYEN İÇMESUYU KUYULARININ SU MİKTARINDA ÖNEMLİ ÖLÇÜDE DÜŞÜŞ VARDIR. BU YÜZDEN SIRIMLI MAHALLESİNE DÖNÜŞÜMLÜ OLARAK SU VERİLMEKTE VE BÖLGE BÖLGE SU KESİNTİSİ GÖRÜLEBİLMEKTEDİR. .
MENEMENKEMAL ATATÜRK, CUMHURİYET, ULUS18.10.2021 saat 07:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.Ana Boru Arızası
MENEMENİSTİKLAL, 29 EKİM, 30 AĞUSTOS, 9 EYLÜL18.10.2021 saat 09:30 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.Elektrik Arızası
NARLIDERESAHİLEVLERİ18.10.2021 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.Branşman ArızasıGÜRLER CAD GİRİŞİ VANA KAPALI

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

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Haber: İzmir su kesintisi! 18 Ekim Pazartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İzmir'de sular ne zaman saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? - Haberler
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