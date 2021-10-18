İzmir su kesintisi! 18 Ekim Pazartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İzmir'de sular ne zaman saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek?

İZSU'dan yapılan açıklamada İzmir'in çeşitli ilçelerinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Peki, İzmir su kesintisi! 18 Ekim Pazartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İzmir'de sular ne zaman gidecek, ne zaman gelecek? İşte 18 Ekim Pazartesi İzmir'de su kesintisi olacak ilçeler? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir sular saat kaçta gidecek? İzmir'de sular saat kaçta geri gelecek?

İZMİR'DE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ ARIZA TİPİ AÇIKLAMA KARŞIYAKA BOSTANLI 18.10.2021 saat 09:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası İSMAİL SİVRİ İLE CEMAL GÜRSEL CADDESİNDEKİ SAYAÇ KAPALI KİRAZ SIRIMLI 08.09.2021 saat 14:35 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır. Diğer SIRIMLI MAHALLESİNİ BESLEYEN İÇMESUYU KUYULARININ SU MİKTARINDA ÖNEMLİ ÖLÇÜDE DÜŞÜŞ VARDIR. BU YÜZDEN SIRIMLI MAHALLESİNE DÖNÜŞÜMLÜ OLARAK SU VERİLMEKTE VE BÖLGE BÖLGE SU KESİNTİSİ GÖRÜLEBİLMEKTEDİR. . MENEMEN KEMAL ATATÜRK, CUMHURİYET, ULUS 18.10.2021 saat 07:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası MENEMEN İSTİKLAL, 29 EKİM, 30 AĞUSTOS, 9 EYLÜL 18.10.2021 saat 09:30 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası NARLIDERE SAHİLEVLERİ 18.10.2021 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası GÜRLER CAD GİRİŞİ VANA KAPALI

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