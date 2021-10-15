İzmir su kesintisi! 15 Ekim Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İzmir'de sular ne zaman saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek?

İZSU'dan yapılan açıklamada İzmir'in çeşitli ilçelerinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Peki, İzmir su kesintisi! 15 Ekim Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İzmir'de sular ne zaman gidecek, ne zaman gelecek? İşte 15 Ekim Cuma İzmir'de su kesintisi olacak ilçeler? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir sular saat kaçta gidecek? İzmir'de sular saat kaçta geri gelecek?

İZMİR'DE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ ARIZA TİPİ AÇIKLAMA BUCA MURATHAN 15.10.2021 saat 03:40 ile 09:00 arasında yaklaşık 5 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası 1206 SK MEYDANA GELEN ARIZA NEDENİ İLE KESİNTİ YAPILMIŞTIR KINIK FATİH, TÜRKCEDİT, AŞAĞI, YENİ, YUKARI 14.10.2021 saat 10:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası AŞAĞI MAHALLE PEKMEZ PAZARI CADDESİNDE ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE AŞAĞI MAHALLE FATİH MAHALLESİ TÜRKCEDİT MAHALLESİ YENİ MAHALLE VE YUKARI MAHALLELER GENELİNDE SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR. KİRAZ SIRIMLI 08.09.2021 saat 14:35 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır. Diğer SIRIMLI MAHALLESİNİ BESLEYEN İÇMESUYU KUYULARININ SU MİKTARINDA ÖNEMLİ ÖLÇÜDE DÜŞÜŞ VARDIR. BU YÜZDEN SIRIMLI MAHALLESİNE DÖNÜŞÜMLÜ OLARAK SU VERİLMEKTE VE BÖLGE BÖLGE SU KESİNTİSİ GÖRÜLEBİLMEKTEDİR. . MENDERES TEKELİ ATATÜRK, TEKELİ FEVZİ ÇAKMAK, DEVELİ 14.10.2021 saat 21:20 ile 15.10.2021 saat 12:00 arasında yaklaşık 14 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası Kuyulara enerji sağlayan Gediz-EDAŞ enerji nakil hatları arızalıdır. Kesinti nedeniyle kuyular devre dışı olup enerji verilinceye kadar su kesintisi yaşanacaktır. MENEMEN ULUS, KEMAL ATATÜRK 14.10.2021 saat 13:30 ile 16:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Müteahhit Çalışması ÖDEMİŞ GÖLCÜK, BAYIRLI, ÇAMLICA, BOZDAĞ 15.10.2021 saat 09:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası ÖDEMİŞ İLÇESİ GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI GÖLCÜK , BAYIRLI , ÇAMLICA VE BOZDAĞ MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR. SELÇUK ATATÜRK, İSA BEY 15.10.2021 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası carşı merkezi URLA TORASAN 15.10.2021 saat 08:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası

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