İzmir su kesintisi! 15 Ekim Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İzmir'de sular ne zaman saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? - Haberler
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İzmir su kesintisi! 15 Ekim Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İzmir'de sular ne zaman saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek?

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İzmir su kesintisi! 15 Ekim Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İzmir'de sular ne zaman saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek?

15 Ekim Cuma günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler! 15 Ekim Cuma 2021 İZSU su kesintileri! İzmir'de dönem dönem bazı ilçelerde su kesintileri olabiliyor. Bazen çalışmalardan kaynaklı kısa süreli su kesintileri olmaktadır. Peki, İzmir'de hangi bölgelerde su kesildi? İzmir sular saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? İzmir su kesintileri ve detayları sizlerle...

İZSU'dan yapılan açıklamada İzmir'in çeşitli ilçelerinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Peki, İzmir su kesintisi! 15 Ekim Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İzmir'de sular ne zaman gidecek, ne zaman gelecek? İşte 15 Ekim Cuma İzmir'de su kesintisi olacak ilçeler? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir sular saat kaçta gidecek? İzmir'de sular saat kaçta geri gelecek?

İZMİR'DE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!

İLÇEMAHALLELERKESİNTİ SÜRESİARIZA TİPİAÇIKLAMA
BUCAMURATHAN15.10.2021 saat 03:40 ile 09:00 arasında yaklaşık 5 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.Branşman Arızası1206 SK MEYDANA GELEN ARIZA NEDENİ İLE KESİNTİ YAPILMIŞTIR
KINIKFATİH, TÜRKCEDİT, AŞAĞI, YENİ, YUKARI14.10.2021 saat 10:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.Ana Boru ArızasıAŞAĞI MAHALLE PEKMEZ PAZARI CADDESİNDE ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE AŞAĞI MAHALLE FATİH MAHALLESİ TÜRKCEDİT MAHALLESİ YENİ MAHALLE VE YUKARI MAHALLELER GENELİNDE SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.
KİRAZSIRIMLI08.09.2021 saat 14:35 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.DiğerSIRIMLI MAHALLESİNİ BESLEYEN İÇMESUYU KUYULARININ SU MİKTARINDA ÖNEMLİ ÖLÇÜDE DÜŞÜŞ VARDIR. BU YÜZDEN SIRIMLI MAHALLESİNE DÖNÜŞÜMLÜ OLARAK SU VERİLMEKTE VE BÖLGE BÖLGE SU KESİNTİSİ GÖRÜLEBİLMEKTEDİR. .
MENDERESTEKELİ ATATÜRK, TEKELİ FEVZİ ÇAKMAK, DEVELİ14.10.2021 saat 21:20 ile 15.10.2021 saat 12:00 arasında yaklaşık 14 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır.Elektrik ArızasıKuyulara enerji sağlayan Gediz-EDAŞ enerji nakil hatları arızalıdır. Kesinti nedeniyle kuyular devre dışı olup enerji verilinceye kadar su kesintisi yaşanacaktır.
MENEMENULUS, KEMAL ATATÜRK14.10.2021 saat 13:30 ile 16:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.Müteahhit Çalışması
ÖDEMİŞGÖLCÜK, BAYIRLI, ÇAMLICA, BOZDAĞ15.10.2021 saat 09:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.Elektrik ArızasıÖDEMİŞ İLÇESİ GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI GÖLCÜK , BAYIRLI , ÇAMLICA VE BOZDAĞ MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
SELÇUKATATÜRK, İSA BEY15.10.2021 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.Ana Boru Arızasıcarşı merkezi
URLATORASAN15.10.2021 saat 08:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.Ana Boru Arızası

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

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Haber: İzmir su kesintisi! 15 Ekim Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İzmir'de sular ne zaman saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? - Haberler
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