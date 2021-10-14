İzmir su kesintisi! 14 Ekim Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İzmir'de sular ne zaman saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? - Haberler
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İzmir su kesintisi! 14 Ekim Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İzmir'de sular ne zaman saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek?

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İzmir su kesintisi! 14 Ekim Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İzmir'de sular ne zaman saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek?

14 Ekim Perşembe günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler! 14 Ekim Perşembe 2021 İZSU su kesintileri! İzmir'de dönem dönem bazı ilçelerde su kesintileri olabiliyor. Bazen çalışmalardan kaynaklı kısa süreli su kesintileri olmaktadır. Peki, İzmir'de hangi bölgelerde su kesildi? İzmir sular saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? İzmir su kesintileri ve detayları sizlerle...

İZSU'dan yapılan açıklamada İzmir'in çeşitli ilçelerinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Peki, İzmir su kesintisi! 14 Ekim Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İzmir'de sular ne zaman gidecek, ne zaman gelecek? İşte 14 Ekim Perşembe İzmir'de su kesintisi olacak ilçeler? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir sular saat kaçta gidecek? İzmir'de sular saat kaçta geri gelecek?

İZMİR'DE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!

İLÇEMAHALLELERKESİNTİ SÜRESİARIZA TİPİAÇIKLAMA
BAYRAKLIGÜMÜŞPALA, ORG.NAFİZ GÜRMAN14.10.2021 saat 09:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.Bölge Sayaç Bakımı7020 İLE 7123 KAVŞAĞINDAKİ SAYAÇ BÖLGE SAYAÇ BAKIMI NEDENİ İLE KAPALI
BORNOVADOĞANLAR14.10.2021 saat 08:50 ile 09:50 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.Branşman Arızası1702 sokak İÇİNDE MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE KESİNTİ YAPILMIŞTIR
ÇEŞMEÇİFTLİK14.10.2021 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.Ana Boru Arızası36 SOKAK CİVARINDA ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
KARABAĞLARKİBAR, DEVRİM, GÜNALTAY, SARIYER14.10.2021 saat 03:50 ile 09:50 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.Ana Boru Arızası3708 sokak no. 5 için
KİRAZSIRIMLI08.09.2021 saat 14:35 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.DiğerSIRIMLI MAHALLESİNİ BESLEYEN İÇMESUYU KUYULARININ SU MİKTARINDA ÖNEMLİ ÖLÇÜDE DÜŞÜŞ VARDIR. BU YÜZDEN SIRIMLI MAHALLESİNE DÖNÜŞÜMLÜ OLARAK SU VERİLMEKTE VE BÖLGE BÖLGE SU KESİNTİSİ GÖRÜLEBİLMEKTEDİR. .
KONAKATİLLA, ALTINTAŞ, BARBAROS, GÜNEŞLİ14.10.2021 saat 09:20 ile 10:20 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.Branşman Arızası475 SOKAK NO. 36
MENDERESDEVELİ14.10.2021 saat 09:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.Ana Boru ArızasıDEVELİ MAHALLESİ GENELİ ANA BORU ARIZASINDAN SU KESİNTİSİ
ÖDEMİŞKAYMAKÇI12.10.2021 saat 19:00 ile 14.10.2021 saat 17:00 arasında yaklaşık 1 gün 22 saat su kesintisi olacaktır.Ana Boru ArızasıÖDEMİŞ İLÇESİ KAYMAKÇI MAHALLESİNİ BESLEYEN KARAKOVALIK KUYULARI TERFİ HATTIMIZDA MEYDANA GELEN ARIZA NEDENİYLE MAHALLE GENELİNDE BAŞINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ VEYA SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEKTİR.
SEFERİHİSARTEPECİK14.10.2021 saat 08:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.Ana Boru Arızası1037 SOKAK İÇİ ANA BORU PATLAĞI NEDENİYLE AKARCA BÖLGESİNİN SULARI KESİLMİŞTİR.
SEFERİHİSARTEPECİK14.10.2021 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.Müteahhit ÇalışmasıDOĞALGAZ ÇALIŞMASI SIRASINDA TEPECİK MAHALLESİNDE ANA BORU PATLAĞI NEDENİYLE BÖLGENİN SULARI KESİLMİŞTİR.
TİREİHSANİYE, KURTULUŞ, YENI14.10.2021 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.Ana Boru ArızasıANABORU ARIZASI NEDENIYLE KESINTI YAPILMISTIR

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

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Haber: İzmir su kesintisi! 14 Ekim Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İzmir'de sular ne zaman saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? - Haberler
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