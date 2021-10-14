İzmir su kesintisi! 14 Ekim Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İzmir'de sular ne zaman saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek?

İZSU'dan yapılan açıklamada İzmir'in çeşitli ilçelerinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Peki, İzmir su kesintisi! 14 Ekim Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İzmir'de sular ne zaman gidecek, ne zaman gelecek? İşte 14 Ekim Perşembe İzmir'de su kesintisi olacak ilçeler? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir sular saat kaçta gidecek? İzmir'de sular saat kaçta geri gelecek?

İZMİR'DE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ ARIZA TİPİ AÇIKLAMA BAYRAKLI GÜMÜŞPALA, ORG.NAFİZ GÜRMAN 14.10.2021 saat 09:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Bölge Sayaç Bakımı 7020 İLE 7123 KAVŞAĞINDAKİ SAYAÇ BÖLGE SAYAÇ BAKIMI NEDENİ İLE KAPALI BORNOVA DOĞANLAR 14.10.2021 saat 08:50 ile 09:50 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası 1702 sokak İÇİNDE MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE KESİNTİ YAPILMIŞTIR ÇEŞME ÇİFTLİK 14.10.2021 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 36 SOKAK CİVARINDA ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. KARABAĞLAR KİBAR, DEVRİM, GÜNALTAY, SARIYER 14.10.2021 saat 03:50 ile 09:50 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 3708 sokak no. 5 için KİRAZ SIRIMLI 08.09.2021 saat 14:35 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır. Diğer SIRIMLI MAHALLESİNİ BESLEYEN İÇMESUYU KUYULARININ SU MİKTARINDA ÖNEMLİ ÖLÇÜDE DÜŞÜŞ VARDIR. BU YÜZDEN SIRIMLI MAHALLESİNE DÖNÜŞÜMLÜ OLARAK SU VERİLMEKTE VE BÖLGE BÖLGE SU KESİNTİSİ GÖRÜLEBİLMEKTEDİR. . KONAK ATİLLA, ALTINTAŞ, BARBAROS, GÜNEŞLİ 14.10.2021 saat 09:20 ile 10:20 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası 475 SOKAK NO. 36 MENDERES DEVELİ 14.10.2021 saat 09:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası DEVELİ MAHALLESİ GENELİ ANA BORU ARIZASINDAN SU KESİNTİSİ ÖDEMİŞ KAYMAKÇI 12.10.2021 saat 19:00 ile 14.10.2021 saat 17:00 arasında yaklaşık 1 gün 22 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ÖDEMİŞ İLÇESİ KAYMAKÇI MAHALLESİNİ BESLEYEN KARAKOVALIK KUYULARI TERFİ HATTIMIZDA MEYDANA GELEN ARIZA NEDENİYLE MAHALLE GENELİNDE BAŞINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ VEYA SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEKTİR. SEFERİHİSAR TEPECİK 14.10.2021 saat 08:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 1037 SOKAK İÇİ ANA BORU PATLAĞI NEDENİYLE AKARCA BÖLGESİNİN SULARI KESİLMİŞTİR. SEFERİHİSAR TEPECİK 14.10.2021 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Müteahhit Çalışması DOĞALGAZ ÇALIŞMASI SIRASINDA TEPECİK MAHALLESİNDE ANA BORU PATLAĞI NEDENİYLE BÖLGENİN SULARI KESİLMİŞTİR. TİRE İHSANİYE, KURTULUŞ, YENI 14.10.2021 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ANABORU ARIZASI NEDENIYLE KESINTI YAPILMISTIR

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