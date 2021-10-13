İzmir su kesintisi! 13 Ekim Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İzmir'de sular ne zaman saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek?

İZSU'dan yapılan açıklamada İzmir'in çeşitli ilçelerinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Peki, İzmir su kesintisi! 13 Ekim Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İzmir'de sular ne zaman gidecek, ne zaman gelecek? İşte 13 Ekim Çarşamba İzmir'de su kesintisi olacak ilçeler? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir sular saat kaçta gidecek? İzmir'de sular saat kaçta geri gelecek?

İZMİR'DE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ ARIZA TİPİ AÇIKLAMA KARŞIYAKA ZÜBEYDE HANIM 13.10.2021 saat 08:40 ile 10:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Başka Kurumun Şebekeye Zarar Vermesi 7447/10 SOKAK İÇİ KAZI ÇALIŞMASINDA ANA BORUYA HASAR VERMESİ SONUNUCU 7447/13 X 7400 HAT VANASI KAPATILDI. . KİRAZ SIRIMLI 08.09.2021 saat 14:35 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır. Diğer SIRIMLI MAHALLESİNİ BESLEYEN İÇMESUYU KUYULARININ SU MİKTARINDA ÖNEMLİ ÖLÇÜDE DÜŞÜŞ VARDIR. BU YÜZDEN SIRIMLI MAHALLESİNE DÖNÜŞÜMLÜ OLARAK SU VERİLMEKTE VE BÖLGE BÖLGE SU KESİNTİSİ GÖRÜLEBİLMEKTEDİR. . ÖDEMİŞ KAYMAKÇI 12.10.2021 saat 19:00 ile 13.10.2021 saat 17:00 arasında yaklaşık 22 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ÖDEMİŞ İLÇESİ KAYMAKÇI MAHALLESİNİ BESLEYEN KARAKOVALIK KUYULARI TERFİ HATTIMIZDA MEYDANA GELEN ARIZA NEDENİYLE MAHALLE GENELİNDE BAŞINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ VEYA SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEKTİR. ÖDEMİŞ SEYREKLİ 13.10.2021 saat 08:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ÖDEMİŞ İLÇESİ SEYREKLİ MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR. SEFERİHİSAR HIDIRLIK, TEPECİK 13.10.2021 saat 08:15 ile 10:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 2102/3 dere içi ana boru patlağı nedeniyle akarca bölgesinin suları kesilmiştir.

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