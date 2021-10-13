İzmir su kesintisi! 13 Ekim Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İzmir'de sular ne zaman saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? - Haberler
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İzmir su kesintisi! 13 Ekim Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İzmir'de sular ne zaman saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek?

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İzmir su kesintisi! 13 Ekim Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İzmir'de sular ne zaman saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek?

13 Ekim Çarşamba günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler! 13 Ekim Çarşamba 2021 İZSU su kesintileri! İzmir'de dönem dönem bazı ilçelerde su kesintileri olabiliyor. Bazen çalışmalardan kaynaklı kısa süreli su kesintileri olmaktadır. Peki, İzmir'de hangi bölgelerde su kesildi? İzmir sular saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? İzmir su kesintileri ve detayları sizlerle...

İZSU'dan yapılan açıklamada İzmir'in çeşitli ilçelerinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Peki, İzmir su kesintisi! 13 Ekim Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İzmir'de sular ne zaman gidecek, ne zaman gelecek? İşte 13 Ekim Çarşamba İzmir'de su kesintisi olacak ilçeler? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir sular saat kaçta gidecek? İzmir'de sular saat kaçta geri gelecek?

İZMİR'DE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!

İLÇEMAHALLELERKESİNTİ SÜRESİARIZA TİPİAÇIKLAMA
KARŞIYAKAZÜBEYDE HANIM13.10.2021 saat 08:40 ile 10:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.Başka Kurumun Şebekeye Zarar Vermesi7447/10 SOKAK İÇİ KAZI ÇALIŞMASINDA ANA BORUYA HASAR VERMESİ SONUNUCU 7447/13 X 7400 HAT VANASI KAPATILDI. .
KİRAZSIRIMLI08.09.2021 saat 14:35 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.DiğerSIRIMLI MAHALLESİNİ BESLEYEN İÇMESUYU KUYULARININ SU MİKTARINDA ÖNEMLİ ÖLÇÜDE DÜŞÜŞ VARDIR. BU YÜZDEN SIRIMLI MAHALLESİNE DÖNÜŞÜMLÜ OLARAK SU VERİLMEKTE VE BÖLGE BÖLGE SU KESİNTİSİ GÖRÜLEBİLMEKTEDİR. .
ÖDEMİŞKAYMAKÇI12.10.2021 saat 19:00 ile 13.10.2021 saat 17:00 arasında yaklaşık 22 saat su kesintisi olacaktır.Ana Boru ArızasıÖDEMİŞ İLÇESİ KAYMAKÇI MAHALLESİNİ BESLEYEN KARAKOVALIK KUYULARI TERFİ HATTIMIZDA MEYDANA GELEN ARIZA NEDENİYLE MAHALLE GENELİNDE BAŞINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ VEYA SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEKTİR.
ÖDEMİŞSEYREKLİ13.10.2021 saat 08:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.Ana Boru ArızasıÖDEMİŞ İLÇESİ SEYREKLİ MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
SEFERİHİSARHIDIRLIK, TEPECİK13.10.2021 saat 08:15 ile 10:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.Ana Boru Arızası2102/3 dere içi ana boru patlağı nedeniyle akarca bölgesinin suları kesilmiştir.

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

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Haber: İzmir su kesintisi! 13 Ekim Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İzmir'de sular ne zaman saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? - Haberler
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