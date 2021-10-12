İzmir su kesintisi! 12 Ekim Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İzmir'de sular ne zaman saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? - Haberler
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İzmir su kesintisi! 12 Ekim Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İzmir'de sular ne zaman saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek?

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İzmir su kesintisi! 12 Ekim Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İzmir'de sular ne zaman saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek?

12 Ekim Salı günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler! 12 Ekim Salı 2021 İZSU su kesintileri! İzmir'de dönem dönem bazı ilçelerde su kesintileri olabiliyor. Bazen çalışmalardan kaynaklı kısa süreli su kesintileri olmaktadır. Peki, İzmir'de hangi bölgelerde su kesildi? İzmir sular saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? İzmir su kesintileri ve detayları sizlerle...

İZSU'dan yapılan açıklamada İzmir'in çeşitli ilçelerinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Peki, İzmir su kesintisi! 12 Ekim Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İzmir'de sular ne zaman gidecek, ne zaman gelecek? İşte 12 Ekim Salı İzmir'de su kesintisi olacak ilçeler? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir sular saat kaçta gidecek? İzmir'de sular saat kaçta geri gelecek?

İZMİR'DE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!

İLÇEMAHALLELERKESİNTİ SÜRESİARIZA TİPİAÇIKLAMA
ALİAĞABAHÇEDERE12.10.2021 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.Ana Boru Arızası
BAYRAKLIMANAVKUYU12.10.2021 saat 10:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.Branşman Arızası275/7 SOKAK İÇİNDEKİ ARIZA SEBEBİYLE 278 SOKAK BAŞINDAKİ VANA KAPATILMIŞTIR MANAVKUYUNUN BIR BOLUMU ETKILENECEKTIR
BERGAMABAHÇELİEVLER12.10.2021 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.Başka Kurumun Şebekeye Zarar VermesiTURK TELEKOM KAZI ESNASINDA ANABORUYA ZARAR VERMESİ NEDENİYLE BAHÇELİEVLER 50. YIL CADDESİNDE(10:00-12:00) 2 SAAT SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
BERGAMABAHÇELİEVLER12.10.2021 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.Başka Kurumun Şebekeye Zarar VermesiTURK TELEKOM KAZI ESNASINDA ANABORUYA ZARAR VERMESİ NEDENİYLE BAHÇELİEVLER 50. YIL CADDESİNDE(10:00-12:00) 2 SAAT SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
BERGAMABAHÇELİEVLER12.10.2021 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.Başka Kurumun Şebekeye Zarar VermesiTURK TELEKOM KAZI ESNASINDA ANABORUYA ZARAR VERMESİ NEDENİYLE BAHÇELİEVLER 50. YIL CADDESİNDE(10:00-12:00) 2 SAAT SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
BEYDAĞEĞRİDERE12.10.2021 saat 11:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.Ana Boru ArızasıBEYDAĞ İLÇESİ EĞRİDERE MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
ÇEŞME16.Eyl12.10.2021 saat 07:55 ile 13:00 arasında yaklaşık 5 saat 5 dakika su kesintisi olacaktır.Ana Boru Arızası3023 sokak ve civarında ana boru arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır.
ÇEŞMEYALI12.10.2021 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.Ana Boru Arızası6299 SOKAKDA YAŞANAN ANA BORU ARIZASI SEBEBİ İLE SOKAK VE ÇEVRESİNDE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
ÇEŞMEMUSALLA12.10.2021 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.Ana Boru Arızası1080 SOKAKDA YAŞANAN ANA BORU ARIZASI SEBEBİ İLE SOKAK VE ÇEVRESİNDE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
FOÇAKEMAL ATATÜRK, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK12.10.2021 saat 08:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.Pompa ArızasıGERENKÖY TAMAMI ETKİLENİR, KUYU POMPA ARIZASI NEDENİYLE.

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

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Haber: İzmir su kesintisi! 12 Ekim Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İzmir'de sular ne zaman saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? - Haberler
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