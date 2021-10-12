İzmir su kesintisi! 12 Ekim Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İzmir'de sular ne zaman saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek?

İZSU'dan yapılan açıklamada İzmir'in çeşitli ilçelerinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Peki, İzmir su kesintisi! 12 Ekim Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İzmir'de sular ne zaman gidecek, ne zaman gelecek? İşte 12 Ekim Salı İzmir'de su kesintisi olacak ilçeler? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir sular saat kaçta gidecek? İzmir'de sular saat kaçta geri gelecek?

İZMİR'DE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ ARIZA TİPİ AÇIKLAMA ALİAĞA BAHÇEDERE 12.10.2021 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası BAYRAKLI MANAVKUYU 12.10.2021 saat 10:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası 275/7 SOKAK İÇİNDEKİ ARIZA SEBEBİYLE 278 SOKAK BAŞINDAKİ VANA KAPATILMIŞTIR MANAVKUYUNUN BIR BOLUMU ETKILENECEKTIR BERGAMA BAHÇELİEVLER 12.10.2021 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Başka Kurumun Şebekeye Zarar Vermesi TURK TELEKOM KAZI ESNASINDA ANABORUYA ZARAR VERMESİ NEDENİYLE BAHÇELİEVLER 50. YIL CADDESİNDE(10:00-12:00) 2 SAAT SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR. BERGAMA BAHÇELİEVLER 12.10.2021 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Başka Kurumun Şebekeye Zarar Vermesi TURK TELEKOM KAZI ESNASINDA ANABORUYA ZARAR VERMESİ NEDENİYLE BAHÇELİEVLER 50. YIL CADDESİNDE(10:00-12:00) 2 SAAT SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR. BERGAMA BAHÇELİEVLER 12.10.2021 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Başka Kurumun Şebekeye Zarar Vermesi TURK TELEKOM KAZI ESNASINDA ANABORUYA ZARAR VERMESİ NEDENİYLE BAHÇELİEVLER 50. YIL CADDESİNDE(10:00-12:00) 2 SAAT SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR. BEYDAĞ EĞRİDERE 12.10.2021 saat 11:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası BEYDAĞ İLÇESİ EĞRİDERE MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR. ÇEŞME 16.Eyl 12.10.2021 saat 07:55 ile 13:00 arasında yaklaşık 5 saat 5 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 3023 sokak ve civarında ana boru arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır. ÇEŞME YALI 12.10.2021 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 6299 SOKAKDA YAŞANAN ANA BORU ARIZASI SEBEBİ İLE SOKAK VE ÇEVRESİNDE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. ÇEŞME MUSALLA 12.10.2021 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 1080 SOKAKDA YAŞANAN ANA BORU ARIZASI SEBEBİ İLE SOKAK VE ÇEVRESİNDE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. FOÇA KEMAL ATATÜRK, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 12.10.2021 saat 08:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. Pompa Arızası GERENKÖY TAMAMI ETKİLENİR, KUYU POMPA ARIZASI NEDENİYLE.

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