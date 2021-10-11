İzmir su kesintisi! 11 Ekim Pazartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İzmir'de sular ne zaman saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? - Haberler
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İzmir su kesintisi! 11 Ekim Pazartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İzmir'de sular ne zaman saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek?

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İzmir su kesintisi! 11 Ekim Pazartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İzmir'de sular ne zaman saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek?

11 Ekim Pazartesi günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler! 11 Ekim Pazartesi 2021 İZSU su kesintileri! İzmir'de dönem dönem bazı ilçelerde su kesintileri olabiliyor. Bazen çalışmalardan kaynaklı kısa süreli su kesintileri olmaktadır. Peki, İzmir'de hangi bölgelerde su kesildi? İzmir sular saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? İzmir su kesintileri ve detayları sizlerle...

İZSU'dan yapılan açıklamada İzmir'in çeşitli ilçelerinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Peki, İzmir su kesintisi! 11 Ekim Pazartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İzmir'de sular ne zaman gidecek, ne zaman gelecek? İşte 11 Ekim Pazartesi İzmir'de su kesintisi olacak ilçeler? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir sular saat kaçta gidecek? İzmir'de sular saat kaçta geri gelecek?

İZMİR'DE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!

KİRAZ

Mahalle: SIRIMLI

Kesinti Süresi: 08.09.2021 saat 14:35 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.

Arıza Tipi: Diğer

Açıklama : SIRIMLI MAHALLESİNİ BESLEYEN İÇMESUYU KUYULARININ SU MİKTARINDA ÖNEMLİ ÖLÇÜDE DÜŞÜŞ VARDIR. BU YÜZDEN SIRIMLI MAHALLESİNE DÖNÜŞÜMLÜ OLARAK SU VERİLMEKTE VE BÖLGE BÖLGE SU KESİNTİSİ GÖRÜLEBİLMEKTEDİR.

ÖDEMİŞ

Mahalle: GÜNLÜCE

Kesinti Süresi: 11.10.2021 saat 07:30 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

Arıza Tipi: Ana Boru Arızası

Açıklama : ÖDEMİŞ İLÇESİ GÜNLÜCE MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

ÖDEMİŞ

Mahalle: PİRİNÇÇİ, BIÇAKÇI Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Kesinti Süresi: 11.10.2021 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

Arıza Tipi: Elektrik Arızası

Açıklama : ÖDEMİŞ İLÇESİ GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI PİRİNÇÇİ VE BIÇAKÇI MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

URLA Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Mahalle: BARBAROS

Kesinti Süresi: 10.10.2021 saat 16:00 ile 19:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

Arıza Tipi: Elektrik Arızası

Açıklama : TEDAŞDAN KAYNAKLI ELEKTRİK ARIZASINDAN DOLAYI

URLA

Mahalle: SIRA, YENİCE, YAKA

Kesinti Süresi: 10.10.2021 saat 13:00 ile 19:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

Arıza Tipi: Elektrik Arızası

Açıklama : TEDAŞDAN KAYNAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİNDEN DOLAYI MERKEZE BAĞLI YÜKSEK KESİMLERE SU VERİLEMİYECEKTİR.

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

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Haber: İzmir su kesintisi! 11 Ekim Pazartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İzmir'de sular ne zaman saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? - Haberler
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