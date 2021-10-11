İzmir Oyun Festivali ardından yeni detaylar paylaşıldı

İZMİR (Playerbros) -

24-25-26 Eylül 2021 tarihleri arasında düzenlenen İzmir Oyun Festivali sona erdi. İzmir Yeni Fuar Merkezi'nde düzenlenen ve profesyonel espor takımları, oyuncuları, YouTuber ve Twitch yayıncılarının katılım sağladığı ekinliğin sona ermesinin ardından yeni detaylar paylaşıldı.

Görsel şovlar eşliğinde, bilgisayar ve konsol oyunları, retro alanları, mobil oyun alanları, eşsiz simülatör deneyimleri, profesyonel espor takımları ve oyuncuları, son teknoloji oyuncu ekipmanları, fenomen haline gelmiş YouTuber ve Twitch yayıncıları, Cosplay yarışması ve espor turnuvaları gibi etkinlikler de İzmir Oyun Festivali'nde yer aldı.

Geçtiğimiz günlerde paylaşılan detaylara göre 21 bin 967 kişinin katılım sağladığı festivale 7 farklı oyun, 13 farklı espor takımı 10 gösteri maçına çıktı. 432 turnuva karşılaşmasının gerçekleştirdiği belirtilen etkinlikte toplamda 32 bin liralık bir ödül havuzu yer aldı.

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