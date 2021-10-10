Son dakika! İZMİR MERKEZLİ TERÖR OPERASYONLARINDA GÖZALTINA ALINAN 10 ŞÜPHELİ SERBEST KALDI

İZMİR (DHA) - İZMİR merkezli 3 ilde, terör örgütü Pkk adına faaliyet yürüttükleri iddiasıyla cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülere terör örgütü yöneticilerinin talimatlarını aktardıkları iddiasıyla 3 derneğin üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölücü terör örgütü PKK adına silahlı ve silahsız faaliyet yürüttükleri iddiasıyla cezaevlerinde tutuklu veya hükümlü bulunan kişilerle görüşme yapan, terör örgütü yöneticilerinin talimatlarını aktaran, buradan edindikleri örgütsel bilgileri de dışarıya ilettikleri öne sürülen kişilerin üye olduğu 3 derneğe, geçen perşembe günü eş zamanlı baskın düzenledi. Ege Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Yardımlaşma Derneği (Ege TUHAY-DER), Anadolu Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ANYAKAY-DER) ve İzmir Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAY-DER) ile şüphelilerin Manisa ve Hatay'daki adreslerine düzenlenen İzmir merkezli operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.Adreslerde yapılan aramalarda terör örgütü propagandası içeren kitap, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edilen 10 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.