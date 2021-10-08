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Son dakika haberleri! İzmir merkezli çete operasyonunda 34 şüpheli adliyede

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Son dakika haberleri! İzmir merkezli çete operasyonunda 34 şüpheli adliyede

Son dakika haberleri: Liderliğini, Arjantin'de yakalanan ve Türkiye'ye iadesi beklenen Binali Camgöz'ün yaptığı ifade edilen suç örgütüne yönelik İzmir, İstanbul ve Aydın'da yapılan operasyonda, gözaltına alınan 34 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İSTANBUL (İHA) - Liderliğini, Arjantin'de yakalanan ve Türkiye'ye iadesi beklenen Binali Camgöz'ün yaptığı ifade edilen suç örgütüne yönelik İzmir, İstanbul ve Aydın'da yapılan operasyonda, gözaltına alınan 34 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın çıkar amaçlı suç örgütlerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 'FETÖ Borsası' adıyla anılan davanın firari sanığı Serkan Kurtuluş ile birlikte Arjantin'de yakalanan ve Türkiye'ye iadesi beklenen Binali Camgöz'ün liderliğini yaptığı ifade edilen çeteye yönelik 19 Ocak 2021'de yapılan operasyonun ardından 17 şüpheli tutuklanırken, ulaşılan yeni delillere göre gelinen süreçte örgüt faaliyeti kapsamında 'örgüt üyeliği', 'yağma', 'kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'konut dokunulmazlığını ihlal', '6136 Sayılı Yasaya muhalefet' suçlarına karıştıkları tespit edilen 58 şüpheliden 34'ü yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İzmir, İstanbul ve Aydın'da toplam 60 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 34 şüpheli ile birlikte 4 tabanca, 1 pompalı tüfek, 80 fişek ile 26 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Haklarında yakalama kararı olan 22 firari şüpheliye yönelik çalışmalar devam ederken, gözaltında bulunan 34 şüphelinin de İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri bitti. Aralarında kadınların da olduğu 34 şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edildi.

(Ali Gözeten - Sinan Yeniçeri/İHA)

Son dakika haberleri! İzmir merkezli çete operasyonunda 34 şüpheli adliyede

Son dakika haberleri! İzmir merkezli çete operasyonunda 34 şüpheli adliyede

Son dakika haberleri! İzmir merkezli çete operasyonunda 34 şüpheli adliyede

Son dakika haberleri! İzmir merkezli çete operasyonunda 34 şüpheli adliyede

Son dakika haberleri! İzmir merkezli çete operasyonunda 34 şüpheli adliyede

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