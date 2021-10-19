İzmir merkezli FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 108 kişi gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir merkezli 41 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri ( Tsk ) yapılanmasına yönelik soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 158 şüpheliden 108'i yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, FETÖ'nün TSK'deki gizli yapılanmasına yönelik operasyonlar devam ediyor.

Bu kapsamda; büfe/kontörlü sabit hat irtibatı tespit edilen, bir kısmı hakkında örgüt mensubu olduklarına dair itirafçı beyanı ve askeri okul mülakatlarında örgütsel kodlama tespiti bulunan 33'ü muvazzaf 48 asker ile 110'u darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi toplam 158 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ekiplerin yaptıkları çalışma sonucu gözaltı sayısı 108'e yükseldi.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, bazı zanlıların yurt dışında olduğu öğrenildi.