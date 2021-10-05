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İzmir merkezli çeteye darbe: 34 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İzmir merkezli çeteye darbe: 34 gözaltı

Liderliğini, Arjantin'de yakalanan ve Türkiye'ye iadesi beklenen Binali Camgöz'ün yaptığı ifade edilen suç örgütüne yönelik İzmir, İstanbul ve Aydın'da yapılan operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 58 şüpheliden 34'ü gözaltına alınırken, firari 22 şüpheliyi yakalama çalışmaları...

İSTANBUL (İHA) - Liderliğini, Arjantin'de yakalanan ve Türkiye'ye iadesi beklenen Binali Camgöz'ün yaptığı ifade edilen suç örgütüne yönelik İzmir, İstanbul ve Aydın'da yapılan operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 58 şüpheliden 34'ü gözaltına alınırken, firari 22 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın çıkar amaçlı suç örgütlerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 'FETÖ Borsası' adıyla anılan davanın firari sanığı Serkan Kurtuluş ile birlikte Arjantin'de yakalanan ve Türkiye'ye iadesi beklenen Binali Camgöz'ün liderliğini yaptığı ifade edilen çete için düğmeye basıldı.

Aynı çeteye yönelik 19 Ocak 2021'de yapılan operasyonun ardından 17 şüpheli tutuklanırken, ulaşılan yeni delillere göre gelinen süreçte örgüt faaliyeti kapsamında 'örgüt üyeliği', 'yağma', 'kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'konut dokunulmazlığını ihlal', '6136 Sayılı Yasaya muhalefet' suçlarına karıştıkları tespit edilen 58 şüpheli için daha yakalama kararı çıkarıldı.

İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İzmir, İstanbul ve Aydın'da toplam 60 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, şüphelilerden 34'ü yakalanırken; 4 tabanca, 1 pompalı tüfek, 80 fişek ile 26 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Haklarında yakalama kararı olan 22 firari şüpheliye yönelik ise çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

(Ali Gözeten/İHA)

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