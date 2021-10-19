İzmir merkezli 41 ilde FETÖ operasyonu (4)
GÖZALTI SAYISI 114'E YÜKSELDİİzmir merkezli 41 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda, 158 şüpheliden 17'si daha gözaltı alındı.
İZMİR (DHA) - GÖZALTI SAYISI 114'E YÜKSELDİ
İzmir merkezli 41 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda, 158 şüpheliden 17'si daha gözaltı alındı. Gözaltı sayısı, 114'e yükseldi. 1 şüpheli hakkındaki gözaltı kararı, sağlık durumu nedeniyle 1 şüpheli hakkında karar ise mükerrer soruşturma nedeniyle iptal edildi. 15'i yurt dışında olmak üzere toplam 42 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. Fırat AKAY/ İZMİR,
Ankara merkezli FETÖ soruşturmalarında 123 kişi hakkında gözaltı kararı
Son dakika haberi | Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki ayrı FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 123 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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