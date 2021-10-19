İzmir merkezli 41 ilde FETÖ operasyonu (2)

22'NCİ OPERASYON

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nın nezdinde kurulan ankesörlü/ kontörlü sabit hat veri havuzunu kullanarak, 19/11/2019 tarihinden bugüne kadar 21 ayrı operasyon düzenlendi. Bu kapsamda, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2 bin 173'ü muvazzaf, 603'ü muvazzaf olmayan asker ve 434'ü darbe girişimi sonrası kapatılan askeri okul öğrencisi olmak üzere toplamda 3 bin 180 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı verdi. 3 bin 180 şüpheliden gözaltına alınan bin 399'unun şüpheli tutuklanırken, 434 şüphelinin ise faydalı itirafçı olduğu değerlendirildiği gerekçesiyle kolluk biriminden serbest bırakıldığı bildirildi. Ankesörlü/ kontörlü sabit hat veri havuzunu kullanımı kapsamında, bugün gerçekleştirilen İzmir merkezli 41 ilde eş zamanlı operasyonun 22'nci operasyon olduğu öğrenildi.