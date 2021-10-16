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İzmir Körfez Festivali açılış kokteyli yapıldı

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İzmir Körfez Festivali açılış kokteyli yapıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 15-17 Ekim tarihleri arasında düzenlenen İzmir Körfez Festivali'nin açılış kokteyli Tarihi Havagazı Fabrikası'nda yapıldı.

KÖRFEZ, KOCAELİ (Habermetre) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 15-17 Ekim tarihleri arasında düzenlenen İzmir Körfez Festivali'nin açılış kokteyli Tarihi Havagazı Fabrikası'nda yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer adına törene katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nilay Kökkılınç "Festivalin İzmir'in simgelerinden biri olması için elimizden gelen çabayı göstereceğiz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 15-17 Ekim tarihlerinde bu yıl dördüncü kez düzenlenen İzmir Körfez Festivali'nin açılış kokteyli Tarihi Havagazı Fabrikası'nda yapıldı. Açılışa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer adına katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nilay Kökkılınç "Başkan Tunç Soyer'in 'Dünya Kenti İzmir' vizyonuyla dördüncü kez açılışını yaptığımız İzmir Körfez Festivali yine tüm deniz tutkunlarını bir araya getirecek. İzmir, Körfez'de düzenlenecek yarışla beraber yine birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Festivalin İzmir'in simgelerinden biri olması için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Festivalin düzenlenmesinde emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Ege Açıkdeniz Yat Kulübü (EAYK) Başkanı Akif Sezer ise "Hiçbir sporcu hava koşullarına rağmen bu sevdadan vazgeçmedi. Herkese başarılar dilerim" şeklinde konuştu. Arkas Spor Kulübü Yelken Şube Başkanı Mert Oğuz da "Hava koşullarına rağmen hepimizin burada olması beni çok mutlu ediyor. İzmir Deniz Ticaret Odası, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Yelken Federasyonu'na teşekkür ediyorum" dedi. Arkas Holding adına Bahadır Osman, bu yılın şampiyonuna verilecek kupayı Ege Açıkdeniz Yat Kulübü (EAYK) Başkanı Akif Sezer'e teslim etti.

Körfez Yarışı bugün başlıyor

İzmir Körfez Festivali kapsamında bugün 13. 00'te İzmir Arkas Körfez Yarışları başlatılacak. 17. 30 da Konak Pier'den Gündoğdu Meydanı'na İzmir Büyükşehir Bandosu ve Kabile grubu eşliğinde karadan kortej yapılacak. 18. 00'de ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katılımıyla Gündoğdu Meydanı'nda açılış töreni yapılacak. 18. 15'te Gündoğdu Meydanı'nda Pop Orkestrası konseri, 20. 00'de ise Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde Kabardinka Dans Grubu gösterisi izleyiciyle buluşacak.

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