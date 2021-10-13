İZMİR İTALYA KONSOLOSU SAYIN VALERİO GİORGİO BELEDİYEMİZİ ZİYARET ETTİ - 13 Ekim 2021 - Haberler
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İZMİR İTALYA KONSOLOSU SAYIN VALERİO GİORGİO BELEDİYEMİZİ ZİYARET ETTİ - 13 Ekim 2021

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İZMİR İTALYA KONSOLOSU SAYIN VALERİO GİORGİO BELEDİYEMİZİ ZİYARET ETTİ - 13 Ekim 2021

İZMİR İTALYA KONSOLOSU SAYIN VALERİO GİORGİO BELEDİYEMİZİ ZİYARET ETTİİzmir İtalya Konsolosu Sayın Valerio Giorgio'nun tanışma ziyaretiyle mutlu olduk. 20-26 Ekim tarihlerindeki 4.

İZMİR (Habermetre) - İZMİR İTALYA KONSOLOSU SAYIN VALERİO GİORGİO BELEDİYEMİZİ ZİYARET ETTİ

İzmir İtalya Konsolosu Sayın Valerio Giorgio'nun tanışma ziyaretiyle mutlu olduk. 20-26 Ekim tarihlerindeki 4. Foça Uluslararası Arkeoloji ve Kültürel Miras Belgesel Film Günlerine destekleri için teşekkür ettiğimiz Sayın Valerio Giorgio ile bağlarımızı güçlendirmek üzere yeniden bir araya geleceğiz.

Fatih Gürbüz Foça Belediye Başkanı

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Haber: İZMİR İTALYA KONSOLOSU SAYIN VALERİO GİORGİO BELEDİYEMİZİ ZİYARET ETTİ - 13 Ekim 2021 - Haberler
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