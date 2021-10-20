İzmir'in 30 ilçesinde çiftçilere yüz yüze eğitim verilecek - Haberler
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İzmir'in 30 ilçesinde çiftçilere yüz yüze eğitim verilecek

AA / Zeynep Çelikkol - Haberler | Güncel
İzmir'in 30 ilçesinde çiftçilere yüz yüze eğitim verilecek

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, hazırladıkları 7 haftalık program kapsamında çiftçilere yüz yüze eğitim vereceklerini bildirdi.

İZMİR (AA) - İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, hazırladıkları 7 haftalık program kapsamında çiftçilere yüz yüze eğitim vereceklerini bildirdi.

Özen, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen geçen yıl çevrim içi eğitimlerle çiftçileri desteklediklerini belirtti.

Salgın döneminde 91 bin üzerinde çiftçiye ulaştıklarını aktaran Özen, "Salgın döneminin zorlu şartlarında eğitim, ziyaret, toplantı, tarla günü gibi etkinlikler ve çevrimiçi platformlar üzerinden programlar yaptık. Sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiğimiz ve tarımın her alanında uzman personelimiz tarafından yapılan yayınlarda ise 1 milyonun üzerinde kişiye erişim sağladı." ifadelerini kullandı.

Salgının zorlu şartlarında üreticinin yanında olduklarına işaret eden Özen, eğitimler ve projelerle her zaman üreticiyi desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

Önümüzdeki dönem için yeni bir eğitim planlaması hazırladıklarını kaydeden Özen, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Salgın süresince yoğunlukla çevrim içi olarak devam eden eğitim çalışmalarımızı yeniden yüz yüze yapıyoruz. Hazırladığımız 7 haftalık program kapsamında çiftçilerimize yüz yüze eğitim vereceğiz. Bunu 30 ilçemizde de yapacağız. İlçelerimizin üretim çeşitliliğine uygun konularda, üreticimizin istediği başlıklar üzerinden konular derlenerek, konu uzmanı personelimiz tarafından üreticimize aktarılacak. Köylerimizde üreticimizin mesaisinin olmadığı saatlerde planladığımız eğitim programımızla İzmirli üreticilerimizle yan yana, omuz omuza İzmir tarımını en iyi noktaya taşımak için çalışmalar yapmaya devam edeceğiz."

AA / Zeynep Çelikkol - Son Dakika Haberleri
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