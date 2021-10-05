İzmir İl Koordinasyon Kurulu ekim ayı toplantısı yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir İl Koordinasyon Kurulu ekim ayı toplantısı yapıldı

AA / Zeynep Çelikkol - Haberler | Güncel
İzmir İl Koordinasyon Kurulu ekim ayı toplantısı yapıldı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 2021 yılında kentte 5,7 milyar liralık yatırım gerçekleştirildiğini açıkladı.

İZMİR (AA) - İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 2021 yılında kentte 5,7 milyar liralık yatırım gerçekleştirildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Koordinasyon Kurulu ekim ayı toplantısı, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Salonunda gerçekleştirildi.

Vali Köşger, toplantıda yaptığı konuşmada, kamu görevlilerinin asli görevinin kaynakların etkin kullanılması olduğunu kaydetti.

İzmir'in sosyoekonomik gelişmişliğinin yatırımlarla daha ileri düzeye taşınacağına işaret eden Köşger, "Vatandaşlarımızın hayat standartları daha da yükselecek, eğitim, sağlık, ulaştırma, kırsal altyapı, tarım ve tarımsal sulama, çevre ve çevrenin sürdürülebilirliği alanlarında önemli projeler gerçekleştirilmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Vali Köşger, 2021 yılı yatırım programında toplam proje bedeli 24,3 milyar lira olan 712 proje yer aldığını, bedeli 14,7 milyar olan 550 projenin merkezi idare tarafından hayata geçirildiğini dile getirdi.

Merkezi idare tarafından gerçekleştirilen 550 proje için önceki yıllarda 3,2 milyar lira harcandığını, 2021 yılında ise bu projelere 2,5 milyar lira ödenek tahsis edildiğini belirten Köşger, şu bilgileri verdi:

"Belediyelerimizin 3,2 milyar lira yatırım ödenekleri de dahil edildiğinde 2021 yılında ilimizde 5,7 milyar lira yatırım realize edilmiş olacaktır. Yılın dokuz aylık döneminde bu ödeneğin yüzde 44'üne tekabül eden 2,5 milyar lira harcanmıştır. Yatırım programında yer alan merkezi idare kuruluşlarına ait 550 projeden, 41'i bitirilmiş, 284'ünde çalışmalar devam etmekte, 49'u da proje ihale aşamasındadır. 176 projede ise çeşitli nedenlerle çalışmalara başlanılamamıştır. Bu verilere kamu-özel iş birliği modeli ile finanse edilen projelerimiz dahil değildir."

AA / Zeynep Çelikkol - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Güzel Sözler Meral Akşener Mithat Sancar Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Kubilay Aka İrem Derici Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Sergen Yalçın Ali Palabıyık Ferdi Kadıoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Şans Oyunları Rüya Tabirleri Fatma Şahin Ali İhsan Su Angela Merkel
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İzmir İl Koordinasyon Kurulu ekim ayı toplantısı yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 19:12:15. #1.13#