İzmir İl Emniyet Müdürü Şahne, muhtarlarla bir araya geldi

KARŞIYAKA, İZMİR (AA) - İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Karşıyaka ve Çiğli ilçelerinin muhtarları ile genel güvenlik konularını değerlendirmek üzere bir araya geldi.

İzmir Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürü Şahne başkanlığında gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına, polisin sorumluluk bölgesindeki mahalle muhtarları ile birim amirleri katıldı.

Toplantıda, Karşıyaka ve Çiğli ilçelerindeki emniyet çalışmalarına ilişkin durum değerlendirilmesi yapıldı.

Şahne, toplantı sonunda muhtarlardan gelen soruları yanıtladı.