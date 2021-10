İzmir Depreminin Yıl Dönümünde Anma Programı ve Tatbikat Düzenlendi

İZMİR (Habermetre) - İzmir'de geçtiğimiz yıl 30 Ekim'de meydana gelen ve 117 vatandaşımızın hayatını kaybettiği 6, 6 büyüklüğündeki depremin 1. yıl dönümü dolayısıyla, İzmir Valiliği koordinesinde anma programı düzenlendi.

Vali Yavuz Selim Köşger ve il protokolünün da katıldığı programda, Afad ve 23 ayrı sivil toplum kuruluşunun katılımıyla geniş kapsamlı bir tatbikat da gerçekleştirildi.

İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü bahçesindeki programda, İstiklal Marşı'nın okunması ve depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için saygı duruşunda bulunulmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua yapıldı.

Anma programında, günün anlamına ilişkin bir konuşma yapan Vali Yavuz Selim Köşger, 1 yıl önce hiç beklenmedik bir hadisenin gerçekleştiğini ve kentin büyük bir deprem yaşadığını anımsattı.

"O Geceden İtibaren Ortada Aç ve Açıkta Kimseyi Bırakmadık"

Depremin olduğu ilk andan itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini birçok kez aradığını aktaran Vali Köşger, "Bütün bakanlarımız tek tek arayıp harekete geçtiler. Depremin olduğu ilk saniyeden itibaren depremzedelerimizin yarasını sarmak, bir canı daha depremden sağ kurtarmak üzere tam bir seferberlik halinde, şehrimizdeki bütün unsurlar, devletimizin bütün kurumları, hep birlikte çok güzel bir sınav verdik. Seri şekilde hareket edildi. Vatandaşlarımızın o ilk dakikalardaki endişeli bekleyişini, çaresizliğini ortadan kaldırmak üzere afetle ilgili gelişmiş olan hazır kuvvetler ve gönüllüler işin bir ucundan tuttu. O geceden itibaren ortada aç ve açıkta kimseyi bırakmadık. " dedi.

Depremin 4. ayından itibaren yeni binaların yapılması için temellerin atıldığını da kaydeden Vali Köşger, proje alanında bin 701, rezerv alanda ise 3 bin 649 konutun inşasına başlandığını dile getirdi.

"30 Ekim Depremi İzmir'e Sert Bir Uyarıydı"

Proje alanındaki 7 etapta yapımı tamamlanan konutların kasım ayı içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hak sahiplerine teslim edileceğini duyuran Vali Köşger, sözlerine şöyle devam etti:

"Ülkemiz bir deprem ülkesi. Fay hatlarının ortasında yaşıyoruz. Şehirlerimizde başlıca fay hatları var. İzmir bu fay hatlarının tam ortasında bulunuyor ve İzmir belki de Türkiye'de canlı, diri fay hattı üzerinde konutların bulunduğu, yaşam alanlarının bulunduğu tek metropol. Bu gerçeği süratle idrak etmemizde fayda var. 4, 5 milyonluk bir şehir 17 fay hattı var ve bunların 2-3 tanesi de şehrin merkezinde. Üzerinde halen yaşam devam ediyor. Süratle kentsel dönüşüm başta olmak üzere, seri bir şekilde şehri yenilememiz, yeniden kurmamız ve daha sağlıklı, güvenli alanlara şehri kavuşturmamız lazım. Burada sorumluluk her kime düşüyorsa herkes sorumluluğunu idrak etmeli. Aslında 30 Ekim depremi İzmir'e sert bir uyarıydı. İrkilmemiz ve kendimize gelmemiz gereken bir depremdi. İzmir'in altındaki fay hattı harekete geçtiğinde ne kadar enkaz olacağını, can kaybı olacağını şu an kestiremiyoruz. "

Programın devamında, AFAD ile 23 ayrı sivil toplum kuruluşundan toplam 177 kişinin katılımıyla geniş kapsamlı bir deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

AFAD Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü bahçesinde oluşturan eğitim parkurundaki tatbikatta; senaryo gereği enkaz altında kalanlar kırıcı ve kesici aletler yardımıyla kurtarıldı, yangınlara müdahale edildi.

