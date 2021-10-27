İzmir depreminin simgesi Ayda, annesinin adı verilen parkta oynadı

İZMİR (DHA) - İZMİR'de, geçen yıl 30 Ekim'de meydana gelen ve 117 kişinin hayatını kaybettiği depremde 91 saat sonra enkaz altından kurtarılan Ayda Gezgin'in (4) enkaz altında yaşamını yitiren annesi Fidan Keskin Gezgin'in (38) adı, Bornova ilçesindeki bir parka verildi. Depremin simgesi olan Ayda bebek, annesinin adını taşıyan parkta salıncağa bindi.

Geçen yıl 30 Ekim'de meydana gelen, 117 kişinin hayatını kaybettiği ve bini aşkın kişinin yaralı kurtulduğu depremde yıkılan binalardan biri olan Rıza Bey Apartmanı'nda Fidan Keskin Gezgin hayatını kaybederken, o zaman 3 yaşında olan kızı Ayda Gezgin, 91 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı. İzmir'de Bornova Belediyesi tarafından Atatürk Mahallesi'nde yapılan Barış Parkı'na, depremde hayatını kaybeden Fidan Keskin Gezgin'in adı verildi. Parkın açılışına İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Uğur Gezgin beraberinde çocukları Ayda ve Atakan Gezgin (9) ile yakınları katıldı. Park açılışında babası ve ağabeyi ile vakit geçiren Ayda bebek, annesinin adı verilen parkta salıncağa bindi.

Konuşmaların ardından Uğur Gezgin, kızı Ayda ve oğlu Atakan, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'a desteklerinden ötürü çiçek ve plaket takdim etti. Plaket takdiminin ardından Vali Köşger ile İduğ, Atakan ile birlikte parktaki yeşil alana fidan dikti. Daha sonra ise açılış kurdelesi kesildi.