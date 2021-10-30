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İzmir depreminde hayatını kaybedenler mezarları başında anılıyor

AA / Meriç Ürer - Haberler | Güncel
İzmir depreminde hayatını kaybedenler mezarları başında anılıyor

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi olan 6,6 büyüklüğündeki depremin birinci yılında, hayatını kaybedenler mezarları başında anılıyor.

KARŞIYAKA, İZMİR (AA) - Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi olan 6,6 büyüklüğündeki depremin birinci yılında, hayatını kaybedenler mezarları başında anılıyor.

Geçen yıl 30 Ekim'deki depremde hayatını kaybeden 117 kişiden bir bölümünün cenazelerinin defnedildiği Bornova'daki Hacılarkırı ve Karşıyaka'daki Doğançay mezarlıklarında sabah saatlerinden itibaren hareketlilik yaşandı.

Depremde yakınlarını kaybeden aileler, mezarlıklarda "30 Ekim 2020 Unutmadık" yazılı afişlerle ayrılan bölümlerdeki kabirlere ziyarette bulunarak çiçek bıraktı.

Kuran-ı Kerim tilaveti yapılan mezarlıklarda dua eden vatandaşlardan bir bölümü gözyaşlarına hakim olamadı.

Doğanlar Apartmanı enkazında kardeşi Türkan Baştoklu ve eniştesi Kamil Baştoklu'yu kaybeden İbrahim Ekici, AA muhabirine, her ay düzenli olarak mezarlık ziyareti için Konya'dan geldiklerini söyledi.

Ekici, afete karşı ellerinden bir şeyin gelmediğini belirterek, "Allah rahmet eylesin. AFAD iyi çalışmıştı o günlerde. Yapacağımız bir şey yok. 3 gün sonra ulaşabilmiştik onlara. 3 gün enkaz başında bekledik. 1 yıl acıyla geçti. Sürekli içimizde hissediyoruz. O 3 günde yaşadıklarımız aklımda hep. AFAD'a çok teşekkür ederiz." dedi.

İzmir depreminde hayatını kaybedenler mezarları başında anılıyor

İzmir depreminde hayatını kaybedenler mezarları başında anılıyor

İzmir depreminde hayatını kaybedenler mezarları başında anılıyor

İzmir depreminde hayatını kaybedenler mezarları başında anılıyor

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