İzmir depreminde hayatını kaybedenler için gökyüzüne 117 balon bırakıldı

İZMİR (AA) - İzmir'de geçen yıl 30 Ekim'de merkez üssü Seferihisar ilçesi olan 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden 117 kişi için Bayraklı ilçesinde yapılan Deprem Anıtı ve Parkı'nda anma etkinliği düzenlendi.

Depremde en fazla can kaybının yaşandığı Rıza Bey Apartmanı yakınında toplanan vatandaşlar, hayatını kaybedenlerin isimlerinin bulunduğu platforma karanfil bıraktı.

Saygı yürüyüşünün ardından Hasan Ali Yücel Parkı'nda İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan 30 Ekim Deprem Anıtı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Depremin yaşandığı 14.51'de anıt önünde itfaiye sireni eşliğinde saygı duruşu yapıldı ve depremde ölenler anısına 117 beyaz balon gökyüzüne bırakıldı. Bu sırada bazı katılımcılar gözyaşlarını tutamadı.

Hayatını kaybedenler için 117 sandalyenin boş bırakıldığı tören alanında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, depremin kentin hafızasına acı bir iz kazıdığını, deprem sonrası yaşanan destansı dayanışmanın unutulmadığını ifade etti.

Soyer, deprem sırası ve sonrasında yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek hasarlı binaların dönüşümü için gerekli finansman konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı ve İller Bankasıyla çalıştıklarını bildirdi.

İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) Başkanı Haydar Özkan ise yaşamın ortaklıklar üzerinden kurulduğunu belirterek, "Her birimiz hayatımızı bunlar üzerine kurgularız. Ortak değerlerimiz vardır. Ülkemiz, bayrağımız, vatanımız, sevinçlerimiz vardır. Mutlu anlarda yan yana durmak kolaydır, fakat en kıymetli ve en anlamlı olan acıda üzüntüde ortaklaşmaktır. Bugün yüreğimizi dağlayan depremin seneyi devriyesinde 117 canımızı kaybettiğimiz gün ve saatte buradayız. Bir kez daha yitirdiğimiz tüm canlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı diliyorum." dedi.

Konuşmaların ardından 30 Ekim depremini anlatan "Elimi tutar mısın?" isimli belgesel gösterildi.

"2 çocuğunu kaybeden bir babayım"

Deprem nedeniyle bir diğer anma töreni ise Çiğli'de yapıldı.

Çiğli Belediyesi tarafından hayatını kaybedenler anısına yaptırılan Çiğli Deprem Anıtı'nın açılışında konuşan İlçe Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, İzmir'in Varto, İzmit ve Erzincan depremi sonrasında gelenlere de kucak açan bir kent olduğuna dikkati çekti.

Gümrükçü, "Bu anıt sadece 30 Ekim İzmir depremini değil Türkiye'nin deprem tarihini taşıyacak. Burayı seçmemizin bir nedeni var. Burası Çiğli'nin giriş kapısı. Depremin öldürdüğü bilinci zihinlerde canlansın istiyoruz." dedi.

Depremde hayatlarını kaybeden ikizler Çınar ve Sayra Alpündüz'ün babası Alican Alpgündüz de 30 Ekim'in acının, feryadın ve çığlığın kalplere gömüldüğü bir gün olduğunu belirterek, "Ben burada 2 çocuğunu kaybeden bir babayım, onları çok özledim, onlarsız bir hayat yaşamaya çalışıyorum. Ülkemizde depremler değil ama çürük binalar kader. Kurumların üzerine düşeni yapması ve gerekli önlemleri alması lazım." ifadelerini kullandı.