'Yeşil reçeteli ilaç' operasyonunda yakalanan şüphelilerden 4'ü tutuklandı - Haberler
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"Yeşil reçeteli ilaç" operasyonunda yakalanan şüphelilerden 4'ü tutuklandı

AA - Haberler | Güncel

İzmir'de yeşil reçeteye tabi ilaçları usulsüz şekilde sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 26 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İZMİR (AA) - İzmir'de yeşil reçeteye tabi ilaçları usulsüz şekilde sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 26 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Jandarma Genel Komutanlığı Kom Daire Başkanlığı, İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince 13 Ekim'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında doktor ve eczacıların da bulunduğu 26 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 10'u serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 16 zanlıdan 2'si doktor, 2'si satıcı olduğu öğrenilen 4'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla salıverildi.

Yeşil reçeteli ilaç operasyonunda yakalanan şüphelilerden 4'ü tutuklandı

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