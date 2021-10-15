İzmir'deki 'yeşil reçete' operasyonunda 15 şüpheli adliyede (2)
Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Haberler | Güncel
4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIİzmir'de yeşil reçeteli ilaçları usulsüz şekilde sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında doktor ve eczacıların da bulunduğu 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İZMİR (DHA) - 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
İzmir'de yeşil reçeteli ilaçları usulsüz şekilde sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında doktor ve eczacıların da bulunduğu 15 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 2'si doktor 4 kişi tutuklanırken, 11 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,
Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Son Dakika Haberleri