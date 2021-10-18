İzmir'deki üniversiteliler güne sıcak çorbayla başlıyor

İZMİR (Habermetre) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerinin güne sıcak çorbayla başlaması için beş noktada Çorba Durağı kurdu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Öğrenci arkadaşlarımın sabahları kahvaltı etmeden derse girmelerine gönlümüz razı değil. Bu yıl da öğrencilerin rahat ve sağlıklı bir biçimde eğitim hayatlarını sürdürebilmeleri için elimizden gelen ne varsa yapmaya devam edeceğiz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi üniversite öğrencilerine destek olmak için Çorba Durağı geleneğini bu yıl da sürdürüyor. Pandemi nedeniyle verilen aranın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine çorba ikram etmek için beş noktada Çorba Durağı oluşturdu. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Eğitim Fakültesi, DEÜ İlahiyat Fakültesi, DEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Katip Çelebi Üniversitesi ile Ege Üniversitesi Kampüsü yakınındaki Bornova Metro istasyonunda kurulan Çorba Durakları sabah hafta içi 07. 30 ile 09. 00 saatleri arasında hizmet verecek.

Soyer: "Gençler bizim geleceğimiz"

Eğitimde fırsat eşitliği anlayışıyla çalıştıklarını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Öğrenci arkadaşlarımın sabahları kahvaltı etmeden derse girmelerine gönlümüz razı değil. Bu yıl da öğrencilerin rahat ve sağlıklı bir biçimde eğitim hayatlarını sürdürebilmeleri için elimizden gelen ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Gençler bizim geleceğimiz. Aydınlık yarınlar gençlerimiz sayesinde olacak" dedi.

"Afiyet olsun"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Aşevleri Şube Müdürü Ebru Asal, "2011'den bu yana çorba dağıtım hizmetimiz devam ediyor. Dört olan çorba dağıtım noktasını beşe çıkardık. Üniversite öğrencilerinin sabah sıcacık bir çorbayla güne merhaba demeleri için buradayız. ev çorbası ikram ediyoruz. 2019'da 80 bin 760 kişilik çorba dağıttık. Bu yıl daha fazla öğrenciye hizmet vermek istiyoruz. Öğrencilerimize afiyet olsun" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Aşevi'nde hijyenik ortamda hazırlanan çorbalar öğrencilere taze ekmekle birlikte sunuluyor.

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