İzmir'deki terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'deki terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

AA / Şafak Yel - Haberler | Güncel
İzmir'deki terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

İzmir'de, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Haberi Kaydet

İZMİR (AA) - İzmir'de, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı ileri sürülen şüphelilere yönelik 21 Ekim'de gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, aralarında HDP Torbalı İlçe Başkanı H.B. ile Karabağlar İlçe Başkanı Ş.Y'nin de bulunduğu 15 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

AA / Şafak Yel - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri | FETÖ'nün 'çalışma evi'nde kaldığı belirlenen 11 avukat hakkında gözaltı kararı

Son dakika haberleri | FETÖ'nün "çalışma evi"nde kaldığı belirlenen 11 avukat hakkında gözaltı kararı

 Kızıldeniz'in 'istilacısı' aslan balığı Ege'de de yayılıyor

Kızıldeniz'in "istilacısı" aslan balığı Ege'de de yayılıyor

 FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title