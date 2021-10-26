İzmir'deki kaçakçılık operasyonlarında 12 şüpheli yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'de kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent genelinde 18- 24 Ekim arasında 11 ayrı operasyon düzenlendi.

Adreslerdeki aramalarda 122 bin makaron, 19 bin 300 kaçak sigara, 199 kilogram tütün, 261 paket sigara kağıdı, 7 bin 50 mentol topu, 25 kalem nargile, 11 elektronik sigara ile 90 likit, 8 cep telefonu ve 109 bin 500 litre katkılı akaryakıt ele geçirildi.

Gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında adli işlem başlattı.