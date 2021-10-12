İzmir'deki cinayete ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

ÇEŞME, İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada Mahsun Aslan'ın (30) öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli iki kardeşten biri tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 11 Ekim'de Çamlıkule Mahallesi 222 Sokak'ta Aslan'ın, aralarında husumet bulunan Yakup F. ve Ali F. isimli kardeşlerle çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yürüttüğü çalışma kapsamında, şüpheli Ali F'yi yurt dışına kaçmak isterken Çeşme'de yakaladı.

Kavgaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan Yakup F. ile Ali F. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Ali F. tutuklanırken Yakup F. serbest bırakıldı.

Evli ve 20 günlük bebek babası Mahsun Aslan ile sokakta karşılaşan ve aralarında husumet bulunan Yakup F. tartışmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali F. yanındaki bıçakla Aslan'ı yaralayıp otomobille olay yerinden kaçmıştı. Yakınları tarafından Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine götürülen Aslan, müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.