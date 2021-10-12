Yurda kaçak yollarla getirilen 31 yılan derisi ele geçirildi - Haberler
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Yurda kaçak yollarla getirilen 31 yılan derisi ele geçirildi

AA / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel

İzmir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda ayakkabı, cüzdan ve çanta yapımında kullanılmak üzere yurda kaçak yollarla getirilen piton ve su yılanına ait 31 deri ele geçirildi.

İZMİR (AA) - İzmir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda ayakkabı, cüzdan ve çanta yapımında kullanılmak üzere yurda kaçak yollarla getirilen piton ve su yılanına ait 31 deri ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Bayraklı'da bir iş yerinde nesli tükenme tehlikesi altında olan yılan derilerinin bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İş yerine düzenlenen baskında ayakkabı, cüzdan ve çanta yapımında kullanılmak üzere 31 piton ve su yılanı derisi bulundu.

Yılan derileri, Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CİTES) kapsamında Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

İş yeri sahibi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Yurda kaçak yollarla getirilen 31 yılan derisi ele geçirildi

Yurda kaçak yollarla getirilen 31 yılan derisi ele geçirildi

Yurda kaçak yollarla getirilen 31 yılan derisi ele geçirildi

Yurda kaçak yollarla getirilen 31 yılan derisi ele geçirildi
AA / Hüseyin Bağış - Son Dakika Haberleri
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