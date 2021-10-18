İzmir'de Yunus Emre'yi anlatan sergi ve dinleti sanatseverlerin beğenisine sunuldu

İZMİR (AA) - İzmir Olgunlaşma Enstitüsü tarafından "2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı" kapsamında "Sevelim Sevilelim" sergisi ile "Yunus'un Dizelerinden Dünya'ya Seslenen Ezgiler" dinletisi sanatseverlerle buluştu.

Enstitünden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sanat Salonu'nda gerçekleştirilen sergide, el işçiliğinden oluşan bir koleksiyon ile minyatürlerle Yunus Emre menkıbeleri, sikke, tespih ve giysiler, dokuma, yağlı boya, tezhip, seramik, çini, nakış gibi nadide el sanatlarından oluşan eserler yer aldı.

Etkinlik kapsamında Yunus Emre'nin ilk kez bestelenen şiirlerinin sunulduğu dinleti ise katılımcılardan ilgi gördü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, Yunus Emre'yi iyi anlamanın, gençlere iyi anlatmanın ve gelecek yüzyıllara taşımanın eğitimcilerin en büyük sorumluluklarından biri olduğunu belirtti.