İzmir'deki 'yeşil reçete' operasyonunda 15 şüpheli adliyede - Haberler
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İzmir'deki 'yeşil reçete' operasyonunda 15 şüpheli adliyede

Demirören Haber Ajansı / Kadir Özen - Haberler | Güncel

İZMİR'de yeşil reçeteli ilaçları usulsüz şekilde sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında doktor ve eczacıların da bulunduğu 15 kişi adliyeye sevk edildi.

İZMİR (DHA) - İZMİR'de yeşil reçeteli ilaçları usulsüz şekilde sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında doktor ve eczacıların da bulunduğu 15 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yaklaşık 600 milyon TL para trafiğini yönettiği ileri sürüldü.

İzmir'de 12 Ekim'de jandarmanın düzenlediği operasyonda, yeşil reçeteli ilaçları usulsüz sattıkları iddiasıyla aralarında doktor ve eczacıların da olduğu 26 kişi gözaltına alındı. Buca, Balçova, Karşıyaka, Karabağlar, Konak, Güzelbahçe, Narlıdere ve Urla olmak üzere toplam 8 ilçede tespit edilen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda, dedektör narkotik köpekleri de bulundu.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 808 pregabalin etken maddesi ilaç, 7 bin 78 reçete, 2 bin 42 kimlik fotokopisi, 1 para sayma makinesi, çok sayıda dijital materyal ve belge ele geçirildi. Jandarma tarafından ifadesi alınan şüphelilerin yeşil reçeteyle alınabilen ilaçları, uyuşturucu kullanan kişilere sattıkları tespit edildi.

11 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Bornova İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 11'i ifadesi alındıktan sonra savcı talimatıyla serbest bırakıldı. 2 doktor, 6 eczacı, 3 eczane çalışanı, 1 doktor eşi  ve 3 uyuşturucu satıcısı ise sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Yapılan çalışmalarda, gözaltına alınanların yaklaşık 5 yıldır bu işi yaptıklarının tespit edildiği, bu süreçte şüphelilerin yaklaşık 600 milyon TL para trafiğini yönettiği iddia edildi.


İzmir'deki 'yeşil reçete' operasyonunda 15 şüpheli adliyede

İzmir'deki 'yeşil reçete' operasyonunda 15 şüpheli adliyede

İzmir'deki 'yeşil reçete' operasyonunda 15 şüpheli adliyede

İzmir'deki 'yeşil reçete' operasyonunda 15 şüpheli adliyede

İzmir'deki 'yeşil reçete' operasyonunda 15 şüpheli adliyede

İzmir'deki 'yeşil reçete' operasyonunda 15 şüpheli adliyede

İzmir'deki 'yeşil reçete' operasyonunda 15 şüpheli adliyede

İzmir'deki 'yeşil reçete' operasyonunda 15 şüpheli adliyede
Demirören Haber Ajansı / Kadir Özen - Son Dakika Haberleri
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