İzmir'de yakalanan tacizci mahallenin esnafı çıktı...Kaçış anları kameralara yansıdı - Haberler
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İzmir'de yakalanan tacizci mahallenin esnafı çıktı...Kaçış anları kameralara yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'de yakalanan tacizci mahallenin esnafı çıktı.

BUCA, İZMİR (İHA) - İzmir'de yakalanan tacizci mahallenin esnafı çıktı...Kaçış anları kameralara yansıdı

İZMİR - İzmir'in Buca ilçesinde 5 kadına fiziksel tacizden aranan zanlı, polis tarafından yakalandı. Şüphelinin mahallede tütün dükkanı işleten esnaf olduğu ortaya çıktı.

İzmir Buca'da bir kişinin farklı zamanlarda 5 kadına fiziksel tacizde bulunduğu iddiası polis ekiplerini harekete geçirdi. Şüpheliyi teknik takibe alan ekiplerin çevrede yaptığı güvenlik kamerası incelemeleri ve şikayetçi kadınların ifadesi doğrultusunda tacizcinin kimliği belirlendi. Şüphelinin olayların yaşandığı Gaziler Mahallesi'nde tütün dükkanı işleten 22 yaşındaki Amed G. olduğu ortaya çıktı. Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerdeki otomobil plakasından yola çıkarak şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Tacize uğrayan kadınların da Amed G.'yi teşhis ettiği öğrenildi.

Öte yandan, zanlının 26 Eylül'de bir kadını taciz ettikten sonra kaçtığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

İzmir'de yakalanan tacizci mahallenin esnafı çıktı...Kaçış anları kameralara yansıdı

İzmir'de yakalanan tacizci mahallenin esnafı çıktı...Kaçış anları kameralara yansıdı

İzmir'de yakalanan tacizci mahallenin esnafı çıktı...Kaçış anları kameralara yansıdı

İzmir'de yakalanan tacizci mahallenin esnafı çıktı...Kaçış anları kameralara yansıdı
İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi - Son Dakika Haberleri
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Haber: İzmir'de yakalanan tacizci mahallenin esnafı çıktı...Kaçış anları kameralara yansıdı - Haberler
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