İzmir'de yağmur ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi - Haberler
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İzmir'de yağmur ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

Demirören Haber Ajansı / Kadir Özen - Haberler | Güncel

İZMİR'de sabah başlayıp, gün içerisinde aralıklarla etkili olan yağmur ve şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (DHA) - İZMİR'de sabah başlayıp, gün içerisinde aralıklarla etkili olan yağmur ve şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı, ağaçlar devrildi.

Kent genelinde bugün saat 08.30 sıralarında başlayıp, gün içerisinde aralıklarla etkili olan yağmur ve rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış, Çeşme, Urla, Güzelbahçe, Konak, Bayraklı ve Karşıyaka ilçesinde olumsuzluklara neden oldu. Konak Alsancak ve Karşıyaka Bahçelievler'de şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar yola devrildi, evlerin çatıları uçtu. Bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Belediye ekipleri, temizlik çalışmalarını sürdürüyor.


İzmir'de yağmur ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

İzmir'de yağmur ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

İzmir'de yağmur ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

İzmir'de yağmur ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

İzmir'de yağmur ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

İzmir'de yağmur ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

İzmir'de yağmur ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

İzmir'de yağmur ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

İzmir'de yağmur ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

İzmir'de yağmur ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

İzmir'de yağmur ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

İzmir'de yağmur ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

İzmir'de yağmur ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
Demirören Haber Ajansı / Kadir Özen - Son Dakika Haberleri
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Haber: İzmir'de yağmur ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi - Haberler
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